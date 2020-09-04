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SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
12:55 04.09.2020 |
Компания SpaceX раскрыла некоторые подробности о ходе бета-тестирования спутникового интернет-сервиса Starlink. Инженер SpaceX Кейт Тайс (Kate Tice) рассказала о том, что на данном этапе служба продемонстрировала достаточно низкий уровень задержек и скорость соединения выше 100 Мбит/с.
По её словам, уровень задержек был достаточно низким, чтобы пользователи могли играть в «самые динамичные многопользовательские онлайн-игры», а скорости загрузки вполне хватало для потоковой передачи нескольких видеороликов в формате HD, а также сохранения части канала для прочих нужд.
Несмотря на то, что уже во время бета-тестирования производительность системы Starlink выглядит впечатляюще, с течением времени SpaceX намерена сделать её ещё более мощной. Не так давно инженеры компании завершили создание первой межспутниковой линии связи между аппаратами Starlink. Её использование позволяет передавать сотни гигабайт данных между спутниками с помощью оптического лазера со скоростью, превосходящей возможности доступных в настоящее время аналогов. Такая передача данных является одним из преимуществ сети Starlink, которое будет использоваться для поддержания соединений на орбите Земли.
Также было сказано, что в настоящее время в бета-тестировании Starlink принимают участие только сотрудники SpaceX, но уже в конце этого года программа станет общедоступной и будут объявлены регионы, жители которых смогут присоединиться к этому процессу.
Люди, которые живут в отдалённых и труднодоступных местах, чаще всего пользуются традиционным спутниковым или мобильным интернетом, качество покрытия и скорость передачи данных которого оставляют желать лучшего. Результаты, которые показывает Starlink на этапе бета-тестирования, уже значительно превышают возможности многих действующих интернет-сервисов. Цель SpaceX состоит в том, чтобы сформировать группировку спутников на низкой околоземной орбите, за счёт чего сигнал будет передаваться намного ближе к Земле, чем в случаях с геостационарными аппаратами, которые используются традиционными спутниковыми провайдерами.
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