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Google представила новый режим для планшетов Android
11:46 03.09.2020 |
Компания Google представила новый детский режим Kids Space для планшетов на основе операционной системы Android.
Это ещё один шаг в попытке обеспечить для детей безопасное окружение в своих сервисах, вслед за приложением родительского контроля Family Link и секцией «Дети» в онлайн-магазине приложений Google Play.
Kids Space представляет собой специальный упрощённый детский интерфейс с лёгким доступом к контенту. По словам Google, режим призван помочь детям «исследовать вещи, которые они любят». Ребёнку предлагается выбрать области интересов, а затем интерфейс выдаёт материалы для чтения, просмотра, игр, поделок и тому подобного. Режим можно настроить «под себя», создав своего персонажа-аватар.
В США для Kids Space предлагается более 400 книг бесплатно. Также используются видеоролики YouTube Kids для творчества и развития. Все материалы делятся на вкладки «Играть», «Читать», «Смотреть», «Сделать». Родители смогут сортировать контент по возрасту ребёнка., а также загрузить дополнительный контент из Google Play, а также с помощью Family Link накладывать ограничения по времени, и так далее. Кстати, в этом режиме не работает голосовой помощник Google Assistant.
Первыми планшетами с Kids Space станут новые модели Lenovo Tab M10 второго поколения. Затем планируется расширение охвата и на другие планшеты Android.
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