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Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
11:37 02.09.2020 |
Компания OnePlus была образована как подразделение Oppo, но сейчас это хорошо узнаваемый во всём мире бренд. Cоучредитель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) стал старшим вице-президентом Oplus - загадочной компании, которая будет курировать работу OnePlus, Oppo и Realme.
В заявлении для Android Authority представитель OnePlus подтвердил, что Пит Лау останется генеральным директором OnePlus, но в то же время «он также взял на себя роль старшего вице-президента и директора по работе с новыми продуктами Oplus».
Этот анонс был сделан после того, как Realme представила свои амбициозные планы по расширению в Европе. Источники сообщают, что задача Лау будет заключаться в том, чтобы три компании не конкурировали друг с другом в одних ценовых категориях. В настоящее время флагманы Oppo Find X2 Pro и OnePlus 8 Pro имеют схожие характеристики и цены в таких странах, как Великобритания, Германия и Франция.
Компания Oplus будет контролировать работу брендов OnePlus, Oppo и Realme, которые принадлежат BBK Electronics. При этом Пит Лау настаивает, что Oplus не имеет ничего общего с BBK, а все три компании заявляют о своей полной независимости, несмотря на явные свидетельства обширного сотрудничества.
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