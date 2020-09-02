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«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
14:01 01.09.2020 |
Вице-председателя совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) принято считать будущим наследником южнокорейской империи, поскольку он приходится сыном председателя совета директоров Samsung Group Ли Гон Хи (Lee Kun-hee). Но это не мешает органам правосудия выдвигать против потенциального будущего главы Samsung новые обвинения.
Как сообщает Nikkei Asian Review, на этой неделе представители прокуратуры Сеула выдвинули против Ли Чжэ Ёна обвинения в манипуляции ценными бумагами, которые якобы имели место пять лет назад при объединении компаний Samsung C&T и Cheil Industries. По словам обвинителя, Ли Чжэ Ён использовал своё положение, чтобы усилить влияние в структурах Samsung с минимальными материальными затратами.
По словам стороны обвинения, действующий вице-председатель совета директоров Samsung Electronics закрыл глаза на фальсификацию бухгалтерской отчётности фармакологического подразделения Samsung C&T, будучи крупнейшим акционером компании с долей в 17,33 %. В июне этого года обвинители даже требовали заключить Ли Чжэ Ёна под арест, но сейчас они от таких требований воздержались. Дата проведения судебного заседания по новому делу пока не назначена.
Адвокаты обвиняемого заявили, что сделка с Samsung C&T была проведена без нарушения законодательства. По их словам, обвинители в большей степени заинтересованы в судебном преследовании Ли Чжэ Ёна, чем в установлении истины. Защита готова последовательно доказывать невиновность своего клиента в судебных инстанциях.
Это уже не первая попытка отправить Ли Чжэ Ёна за решётку. В 2017 году ему пришлось столкнуться с обвинением в подкупе бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Из-под стражи он был освобождён в феврале 2018 года, но дело продолжают рассматривать суды высших инстанций, которые до сих пор не вынесли окончательного вердикта.
Текущие обвинения построены на расследовании по делу о подлоге документов в Samsung Biologics почти двухгодичной давности. По мнению прокуроров, стоимость активов компании была искусственно завышена, чтобы дать Ли Чжэ Ёну больше возможностей влиять на бизнес после укрупнения активов. В мае этого года вице-председатель совета директоров Samsung Electronics признался, что не станет передавать свои активы детям, чтобы те избежали подобных преследований и провокаций. Кроме того, он начал формировать свой положительный имидж в глазах сотрудников компании, чаще посещая с визитом предприятия Samsung и принимая участие в корпоративных мероприятиях разного уровня.
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