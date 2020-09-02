Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска

Компания Google значительно упрощает процесс поиска изображений, которые можно законно использовать. Изображения, чьи авторы или издатели предоставили информацию о лицензировании, будут помечаться в результатах поиска по картинкам соответствующим значком «Лицензируемый». Пользователю будет предоставляться информация о лицензировании, например, если изображение распространяется по лицензии Creative Commons и может использоваться бесплатно с указанием автора.

При открытии изображения для просмотра крупным планом пользователь увидит информацию об авторских правах. Если издатель предоставит Google информацию о том, где можно приобрести распространяемые в рамках коммерческой лицензии снимки, эти данные также будут отображены. Ещё более удобным поиск нужных изображений сделает инструмент фильтрации результатов выдачи на основе информации о лицензии. Например, если вы хотите использовать картинки, которые распространяются по лицензии Creative Commons, просто выберите соответствующий фильтр в меню «Права использования» и результаты выдачи будут отсортированы соответствующим образом.

Для добавления данных о лицензировании в результаты поиска по картинкам Google объединилась с создателями контента и поставщиками стоковых фотографий, такими как Getty Images и iStock.

«Мы живём в динамичном и изменяющемся медийном мире, где изображения являются неотъемлемым компонентом онлайн-публикаций и общения людей. Это означает, что крайне важно донести до людей значимость лицензирования своих изображений и обеспечения инвестиций, необходимых для их создания. Мы надеемся, что подход Google позволит понять внутреннюю ценность лицензионных изображений», - сказал вице-президент Getty Images Кен Майнардис (Ken Mainardis).