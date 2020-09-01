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Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%
12:06 01.09.2020 |
Во втором квартале 2020 года количество случаев скрытого браузерного майнинга криптовалют значительно выросло - на 163% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные компании Symantec.
Исследователи отметили, что некоторое время популярность криптоджекинга шла на спад. Одной из главных причин было закрытие сервиса Coinhive, позволявшего владельцам сайтов добывать Monero за счет посетителей.
Однако во втором квартале 2020 года активность злоумышленников, занимающихся криптоджекингом, возобновилась по мере роста цены большинства криптовалют.
Особенно на это мог повлиять рост стоимости биткоина и Monero - именно эти две монеты злоумышленники часто добывают за счет скрытого браузерного майнинга, подчеркнули в Symantec.
Специалисты также отметили, что количество атак с использованием вредоносного ПО росло вместе со снятием ограничений, связанных с COVID-19, в разных странах. За во второй квартал 2020 года Symantec заблокировала более 60 миллионов попыток заражения устройств - на 74% больше, чем в предыдущем квартале.
Наибольшее количество атак осуществили с IP-адресов, расположенных в США. За ними следуют Китай, Тайвань, Бразилия и Россия.
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