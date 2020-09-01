Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
22:30 31.08.2020 |
Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции компания Amazon получила разрешение от Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) на коммерческую доставку грузов беспилотниками. Об этом сообщает информационное издание Bloomberg.
Amazon стала первой компанией, которая всерьёз заговорила о массовой доставке товаров с помощью специальных дронов. Случилось это в 2014 году, однако с того момента она, а также другие компании, заинтересовавшиеся этим направлением бизнеса, постоянно получали отказ со стороны комиссии FAA на коммерческое использование подобной техники.
Amazon наконец-то получила статус авиаперевозчика и теперь может запустить расширенное тестирование перевозок с помощью дронов. Как указывает источник, оно, вероятно, пройдёт на Северо-Западе США. Ранее аналогичные разрешения получили компании Wing и UPS. Первая работает с Walgreens и FedEx Corp. и использует дронов для доставки мелких посылок на небольшие расстояния в штате Виргиния с прошлого года. UPS использует дроны для доставки медицинских припасов в кампус больницы в городе Роли, что в штате Северная Каролина.
Компания Amazon стремиться использовать дронов-доставщиков в рамках своего сервиса Prime Air. Ещё в прошлом году она заявила, что собирается использовать серию дронов MK27 для доставки товаров весом не более 2,5 кг. Предполагается, что доставка до двери клиента будет осуществляться в радиусе 12 километров от склада в течение не более 30 минут.
На данный момент законодательство США запрещает проведение подобных операций. Следующим этапом перед запуском полноценного сервиса доставки станет доработка Федеральным агентством гражданской авиации США федеральных авиационных законов. В частности, в них конкретизируют требования к ответчикам и владельцам дронов, а также внесут поправки, регламентирующие высоту полётов дронов над населённой местностью. Ожидается, что эти правки примут до конца года.
Дрон серии MK27 был представлен компанией Amazon в прошлом году. Он имеет шестиугольную раму, способен вертикально взлетать и приземляться, как вертолёт, а находясь в воздухе, наклоняется в сторону движения для большей эффективности. Дрон оснащён различным набором умных датчиков, которые позволяют ему совершать точную посадку в место доставки товара, огибать препятствия, например, линии электропередач, а также не создавать опасности для людей и домашних животных.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ТОП-НОВОСТИ
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
|КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
|В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
|Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
|Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью
|Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов
|Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году
Это интересно
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
|Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta
|Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд