Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

Илон Маск, как и обещал, провёл презентацию технологии Neuralink, продемонстрировав возможность устройства считывать информацию мозговой активности. Он сразу пояснил, что мероприятие направлено на привлечение внимания талантливых специалистов в области материаловедения, робототехники, разработки ПО, электроники, биологии, химии, хирургии, нейронауки и других сфер, которые помогут воплотить в реальность идею Neuralink.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

«Мы не пытаемся собрать деньги или что-то ещё в этом духе. Наша основная цель состоит в том, чтобы привлечь талантливых людей прийти на работу в Neuralink и помочь нам создать этот продукт, сделать его надёжным и доступным для всех, кто захочет им пользоваться», - заявил Маск.

По словам Маска, практически у всех людей с возрастом наблюдаются те или иные неврологические проблемы. Все наши чувства - зрение, слух, обоняние, осязание, вестибулярное чувство - это электрические сигналы нейронной активности. При использовании Neuralink, можно будет изменять «неправильные» сигналы на «правильные», тем самым излечивая потерю памяти, вспышки гнева, депрессию и длинный список прочих недугов, включая постоянную мигрень, инсульты и эпилепсию.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

С момента последней презентации устройства Neuralink прошёл год. И за это время оно существенно изменилось. Маск отметил, что предыдущий вариант системы, состоящей из чипа, который крепится через специальные нити к мозгу, а также внешнему передатчику за ухом, показался им слишком громоздким. Поэтому компания разработала новую версию.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

Теперь Neuralink выглядит действительно компактным. Он выполнен в форме монеты (размером 23 × 8 мм), в которой содержится вся необходимая электроника: 1024 канала для передачи информации от нейронов, передатчик сигнала с мегабитной скоростью и радиусом действия до 10 метров, а также батарея, заряда которой хватит на целый день. Её подзарядка будет проводиться ночью с помощью магнитного зарядного устройства.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

Маск объяснил, что имплантация устройства будет проводиться с помощью специального хирургического робота. Он просверлит в черепе пациента небольшое отверстие и установит имплантат, подключив его к мозгу через специальные нити. Маск заверил, что после операции всё отлично зарастёт и люди вокруг даже не будут подозревать о том, что у человека установлен имплантат.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

По его словам, эта операция будет занимать не более часа. При этом проводиться она будет даже без общей анестезии. Чтобы добиться таких результатов, компании как раз и необходимы специалисты во всех вышеозвученных областях.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

В ходе презентации было также заявлено, что одной из важнейших задач команды разработки Neuralink было создание долговечного устройства и его элементов, которые смогут работать в течение десятков лет без деградации. В будущем производство и установку имплантата сделают дешевле - в пределах одной тысячи долларов.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

Демонстрацию технологии Маск провёл с участием трёх испытуемых свиней. У одной Neuralink отсутствовал. У второй, по кличке «Гертруда», был установлен имплантат Neuralink. А у третьей этот имплантат был извлечён. Это доказало возможность того, что устройство, при желании можно удалять или заменять на более современную версию без какого-либо вреда для носителя. Третья свинья чувствовала себя так же бодро, как и две другие.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

Сигналы мозговой активности Гертруды, считываемые имплантатом Neuralink, визуализировались на экране. Как только свинья находила что-то на земле в поисках еды, на экране отображалась пиковая активность нейронов. Маск напомнил, что управление устройства будет осуществляться с помощью мобильного телефона посредством технологии Bluetooth Low Energy.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

Первую часть презентации он завершил заявлением о том, что в июле этого года устройство Neuralink было отмечено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, как инновационный продукт. Он также добавил, что компания готовится к первым испытаниям имплантата с участием людей и ждёт проведения необходимых проверок, а также выдачи всех необходимых разрешений и лицензий регулирующими органами.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

Хотя в ходе презентации было продемонстрирована только возможность чтения сигналов мозга с помощью имплантата, в перспективе стоит задача по использованию устройства, которое позволит не только считывать, но и записывать информацию с целью лечения всех тех неврологических проблем, которые были описаны выше.

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

 

В более отдалённой перспективе Neuralink можно будет использовать в качестве интерфейса для управления беспилотными возможностями автомобилей Tesla, например, мысленно призвав авто с парковки (сейчас это делается через смартфон). Кроме того, с помощью имплантата можно будет осуществлять управление в видеоиграх. Маск пообещал полную поддержку StarCraft. В будущем люди, используя Neuralink, смогут «сохранять и воспроизводить воспоминания». Он пояснил, что сейчас это звучит как очередной сюжет научно-фантастического сериала «Чёрное зеркало», а затем отшутился, что создатели сериала оказались очень эффективны в предсказаниях технологий будущего. И некоторые из них используются уже сейчас. Заговорившись, он даже заявил, что однажды с помощью Neuralink можно будет загружать свои воспоминания в роботизированное тело.


Первые клинические испытания Neuralink на людях будут проводиться с участием добровольцев с параплегией (паралич верхних или нижних конечностей) или тетраплегией (частичный или полный паралич) в результате травмы шейного отдела спинного мозга. Задача первого клинического исследования будет состоять в проверке эффективности и безопасности использования технологии.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

31.08 НБУ: Кредитный портфель украинских банков в июле вырос на 2,8%, NPL - на 2%

31.08 Депозитные ставки для физлиц 31.08.20

31.08 Минфин в сентябре запланировал одно размещение валютных ОВГЗ

31.08 НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию 28 августа предоставил Кредобанку, Аккордбанку и УБРР 930 млн грн

31.08 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.08.20

31.08 Евро 31 августа слабо дорожает к доллару в ожидании статистики из Германии и еврозоны

31.08 Ввод жилья в Украине за 6 мес. сократился на 24,5%, без узаконенного самостроя - на 14,5% – Госстат

31.08 Биржи АТР 31 августа закрылись в основном в минусе на внутренних статданных

31.08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.08.20

31.08 Остаток средств на корсчетах банков 31.08.20

31.08 Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня

31.08 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.08.2020

31.08 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.08.2020

31.08 Украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов

31.08 Курс доллара к иене укрепляется в рамках коррекции

• дальше…

31.08 Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

31.08 Средняя цена автогаза на АЗС в августе выросла до 12 грн/л

31.08 АМКУ вернул DCH Ярославского заявку на покупку «Мотор Сичи»

31.08 КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

31.08 Задолженность населения за жилкомуслуги в июле сократилась на 3,6% – Госстат

31.08 Минфин в сентябре запланировал одно размещение валютных ОВГЗ

31.08 В августе розничные цены на АЗС выросли на 30-80 коп/л

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 Криклий хочет обязать порты взвешивать «входящие» грузы

31.08 Нефть 31 августа торгуется у максимума с марта на новостях из ОАЭ и статистике из Китая

• дальше…

31.08 В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто

31.08 Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня

31.08 ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля

31.08 Макрон заявил о своих сомнениях относительно «Северного потока-2»

28.08 Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

28.08 Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку

28.08 Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью

28.08 Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу

28.08 Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

27.08 Опрос: россияне увидели за протестами в Беларуси «провокации из-за рубежа»

27.08 Что не так с крупнейшим газовым месторождением Турции в Черном море

27.08 Задержание в Беларуси 33 «вагнеровцев» – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

27.08 Связаны ли с протестами в Беларуси перемены в руководстве БПЦ

27.08 Путин: Россия сформировала резерв силовиков для помощи Беларуси

27.08 США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»

• дальше…

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

26.08 Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

• дальше…

31.08 Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

31.08 От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями

31.08 КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

31.08 США обеспокоены попытками Китая купить украинскую компанию «Мотор Сич»

31.08 Сытник остается директором НАБУ после решения Конституционного Суда, – заявление

31.08 Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина

31.08 «Какая разница»: Почему увольнение Фокина из ТКГ не будет иметь значения

31.08 Пробный шар от Фокина. Зачем Медведчук подставил Зеленского

31.08 Госдеп ответил на заявление Путина о задержании «вагнеровцев» в Беларуси как «спецоперации Украины и США»

31.08 Осенью возможны ротации в экономическом блоке Кабмина - Арахамия

28.08 КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине - источник в суде

28.08 Указ о назначении Сытника директором НАБУ признан неконституционным

28.08 Дело «Роттердам+» закрыто в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия состава преступления - САП

28.08 Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу

28.08 «Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу

• дальше…

31.08 Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами

31.08 Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль

31.08 Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class

31.08 Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex

31.08 Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

31.08 Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году

28.08 Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз

28.08 Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями

28.08 Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире

28.08 Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok

27.08 США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру

27.08 СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

27.08 Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

27.08 Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд

27.08 App Store принес рекордные 22 млрд долларов от игр за полгода

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно