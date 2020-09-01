Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

Илон Маск, как и обещал, провёл презентацию технологии Neuralink, продемонстрировав возможность устройства считывать информацию мозговой активности. Он сразу пояснил, что мероприятие направлено на привлечение внимания талантливых специалистов в области материаловедения, робототехники, разработки ПО, электроники, биологии, химии, хирургии, нейронауки и других сфер, которые помогут воплотить в реальность идею Neuralink.

«Мы не пытаемся собрать деньги или что-то ещё в этом духе. Наша основная цель состоит в том, чтобы привлечь талантливых людей прийти на работу в Neuralink и помочь нам создать этот продукт, сделать его надёжным и доступным для всех, кто захочет им пользоваться», - заявил Маск.

По словам Маска, практически у всех людей с возрастом наблюдаются те или иные неврологические проблемы. Все наши чувства - зрение, слух, обоняние, осязание, вестибулярное чувство - это электрические сигналы нейронной активности. При использовании Neuralink, можно будет изменять «неправильные» сигналы на «правильные», тем самым излечивая потерю памяти, вспышки гнева, депрессию и длинный список прочих недугов, включая постоянную мигрень, инсульты и эпилепсию.

С момента последней презентации устройства Neuralink прошёл год. И за это время оно существенно изменилось. Маск отметил, что предыдущий вариант системы, состоящей из чипа, который крепится через специальные нити к мозгу, а также внешнему передатчику за ухом, показался им слишком громоздким. Поэтому компания разработала новую версию.

Теперь Neuralink выглядит действительно компактным. Он выполнен в форме монеты (размером 23 × 8 мм), в которой содержится вся необходимая электроника: 1024 канала для передачи информации от нейронов, передатчик сигнала с мегабитной скоростью и радиусом действия до 10 метров, а также батарея, заряда которой хватит на целый день. Её подзарядка будет проводиться ночью с помощью магнитного зарядного устройства.

Маск объяснил, что имплантация устройства будет проводиться с помощью специального хирургического робота. Он просверлит в черепе пациента небольшое отверстие и установит имплантат, подключив его к мозгу через специальные нити. Маск заверил, что после операции всё отлично зарастёт и люди вокруг даже не будут подозревать о том, что у человека установлен имплантат.

По его словам, эта операция будет занимать не более часа. При этом проводиться она будет даже без общей анестезии. Чтобы добиться таких результатов, компании как раз и необходимы специалисты во всех вышеозвученных областях.

В ходе презентации было также заявлено, что одной из важнейших задач команды разработки Neuralink было создание долговечного устройства и его элементов, которые смогут работать в течение десятков лет без деградации. В будущем производство и установку имплантата сделают дешевле - в пределах одной тысячи долларов.

Демонстрацию технологии Маск провёл с участием трёх испытуемых свиней. У одной Neuralink отсутствовал. У второй, по кличке «Гертруда», был установлен имплантат Neuralink. А у третьей этот имплантат был извлечён. Это доказало возможность того, что устройство, при желании можно удалять или заменять на более современную версию без какого-либо вреда для носителя. Третья свинья чувствовала себя так же бодро, как и две другие.

Сигналы мозговой активности Гертруды, считываемые имплантатом Neuralink, визуализировались на экране. Как только свинья находила что-то на земле в поисках еды, на экране отображалась пиковая активность нейронов. Маск напомнил, что управление устройства будет осуществляться с помощью мобильного телефона посредством технологии Bluetooth Low Energy.

Первую часть презентации он завершил заявлением о том, что в июле этого года устройство Neuralink было отмечено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, как инновационный продукт. Он также добавил, что компания готовится к первым испытаниям имплантата с участием людей и ждёт проведения необходимых проверок, а также выдачи всех необходимых разрешений и лицензий регулирующими органами.

Хотя в ходе презентации было продемонстрирована только возможность чтения сигналов мозга с помощью имплантата, в перспективе стоит задача по использованию устройства, которое позволит не только считывать, но и записывать информацию с целью лечения всех тех неврологических проблем, которые были описаны выше.

В более отдалённой перспективе Neuralink можно будет использовать в качестве интерфейса для управления беспилотными возможностями автомобилей Tesla, например, мысленно призвав авто с парковки (сейчас это делается через смартфон). Кроме того, с помощью имплантата можно будет осуществлять управление в видеоиграх. Маск пообещал полную поддержку StarCraft. В будущем люди, используя Neuralink, смогут «сохранять и воспроизводить воспоминания». Он пояснил, что сейчас это звучит как очередной сюжет научно-фантастического сериала «Чёрное зеркало», а затем отшутился, что создатели сериала оказались очень эффективны в предсказаниях технологий будущего. И некоторые из них используются уже сейчас. Заговорившись, он даже заявил, что однажды с помощью Neuralink можно будет загружать свои воспоминания в роботизированное тело.





Первые клинические испытания Neuralink на людях будут проводиться с участием добровольцев с параплегией (паралич верхних или нижних конечностей) или тетраплегией (частичный или полный паралич) в результате травмы шейного отдела спинного мозга. Задача первого клинического исследования будет состоять в проверке эффективности и безопасности использования технологии.