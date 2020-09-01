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Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году
10:16 31.08.2020 |
Компания Microsoft уже довольно скоро выпустит традиционное осеннее обновление своей операционной системы, условно называемое Windows 10 20H2. После него ожидался выпуск традиционного весеннего обновления, получившего название 21H1. Однако в сети появились новые сведения о том, что Microsoft сейчас вовсю обдумывает другое расписание обновлений ОС.
Об этом сообщил тематический ресурс WindowsLatest со ссылкой на собственные источники. Ранее в сети уже появлялись сообщения на этот счёт, а теперь появилось ещё одно подтверждение с дополнительными подробностями.
Новая платформа Windows 10X изначально должна была выйти в финальную стадию RTM (Release To Manufacturers) осенью 2020 года, а у Windows 10 21H1 аналогичную версию RTM должны были подготовить весной 2021 года. Однако релиз Windows 10X перенесли, мы не увидим этой платформы до апреля-мая 2021 года.
В связи с этим Microsoft решила отложить весеннее обновление стандартной Windows 10 на более поздний срок. Как сообщает источник, с большой вероятностью, «весеннего релиза» Windows 10 не состоится вообще и Microsoft перейдёт на обновления Windows 10 один раз в год вместо прежних выпусков дважды в год.
В итоге, так называемая версия 21H1 (расшифровывается как первая половина 2021 года) выйдет уже под видом 21H2 (вторая половина 2021 года), но с теми же самыми функциями и новшествами, что должны были прибыть к простым пользователям с весенним релизом Windows 10. Другими словами, релиз ранее известный как 21H1 просто сдвинут на полгода и дополнительных новшеств он не получит - не стоит надеяться на выпуск 21H2 с «двойным комплектом инноваций».
Итог таков. Во втором квартале 2021 года Microsoft выпустит первое превью новой модульной ОС Windows 10X для устройств с одним экраном, версия Windows 10X для устройств с двумя экранами ожидается позже. Во второй половине 2021 года Microsoft выпустит большое функциональное обновление 21H1/21H2 для стандартной ОС Windows 10.
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