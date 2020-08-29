Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями

Несмотря на то, что Samsung ещё не выпустила новый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 2, сетевые источники сообщают, что южнокорейский производитель уже работает над созданием новых аппаратов данной категории, которые могут увидеть свет в следующем году.

Предполагается, что компания выпустит не только следующую версию аппарата Galaxy Z Flip, но и более доступный вариант устройства, ориентированный на более широкий круг пользователей. Если Samsung действительно выпустит несколько складных смартфонов, таких как Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold S, то это может означать, что производитель намерен превратить устройства с гибким дисплеем в продукт массового пользования.

К сожалению, на данный момент мало что известно о планах Samsung в отношении будущих складных смартфонов. Источник отмечает, что пандемия коронавируса, из-за которой Samsung на несколько недель перенесла запуск Galaxy Z Fold 2 5G, могла также стать причиной переноса сроков запуска Galaxy Fold Lite. Предполагается, что это устройство южнокорейская компания изначально намеревалась запустить в конце этого года. Ожидается, что данная модель появится в начале следующего года и будет больше напоминать Galaxy Fold первого поколения, чем более новый Galaxy Z Fold 2, запуск которого должен состояться через несколько дней.

Что касается Galaxy Z Fold S, то этот аппарат, предположительно, будет отличаться способностью складываться как внутрь, так и наружу. Такой подход может вывести гибкость и универсальность смартфонов Samsung на совершенно новый уровень. Расширение линейки складных смартфонов Samsung может также оказаться разумным шагом, если производитель действительно хочет отказаться от выпуска устройств серии Galaxy Note.