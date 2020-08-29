Финансовые новости
- |
- 29.08.20
- |
- 06:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
16:43 28.08.2020 |
Несмотря на то, что Samsung ещё не выпустила новый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 2, сетевые источники сообщают, что южнокорейский производитель уже работает над созданием новых аппаратов данной категории, которые могут увидеть свет в следующем году.
Предполагается, что компания выпустит не только следующую версию аппарата Galaxy Z Flip, но и более доступный вариант устройства, ориентированный на более широкий круг пользователей. Если Samsung действительно выпустит несколько складных смартфонов, таких как Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold S, то это может означать, что производитель намерен превратить устройства с гибким дисплеем в продукт массового пользования.
К сожалению, на данный момент мало что известно о планах Samsung в отношении будущих складных смартфонов. Источник отмечает, что пандемия коронавируса, из-за которой Samsung на несколько недель перенесла запуск Galaxy Z Fold 2 5G, могла также стать причиной переноса сроков запуска Galaxy Fold Lite. Предполагается, что это устройство южнокорейская компания изначально намеревалась запустить в конце этого года. Ожидается, что данная модель появится в начале следующего года и будет больше напоминать Galaxy Fold первого поколения, чем более новый Galaxy Z Fold 2, запуск которого должен состояться через несколько дней.
Что касается Galaxy Z Fold S, то этот аппарат, предположительно, будет отличаться способностью складываться как внутрь, так и наружу. Такой подход может вывести гибкость и универсальность смартфонов Samsung на совершенно новый уровень. Расширение линейки складных смартфонов Samsung может также оказаться разумным шагом, если производитель действительно хочет отказаться от выпуска устройств серии Galaxy Note.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине - источник в суде
|Указ о назначении Сытника директором НАБУ признан неконституционным
|«Какой разницы» стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу
|Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
Это интересно
|App Store принес рекордные 22 млрд долларов от игр за полгода
|США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»
|Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК
|Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
|Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы
|Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
|ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка