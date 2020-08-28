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Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
09:57 28.08.2020 |
Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart подтвердила своё сотрудничество с компанией Microsoft по вопросу приобретения американского бизнеса популярного сервиса коротких видео TikTok. Об этом информационному агентству CNBC сообщил представитель Walmart Рэнди Харгроув (Randy Hargrove).
Он не стал уточнять, как Walmart и Microsoft собираются делить между собой активы TikTok в США, если именно они станут новыми владельцами подразделения китайского видеосервиса в США.
Харгроув также не сообщил никаких деталей о том, как именно Walmart собирается использовать TikTok в случае его приобретения. В то же время информационное издание CNBC отмечает, что торговая сеть собирается в обозримом будущем запустить сервис Walmart+, который станет ответом на стриминговую платформу подписок Amazon Prime, предлагающую своим пользователем оригинальные ТВ-шоу и сериалы. Правда, сам Харгроув не уточнил, станет ли TikTok частью Walmart+. С его слов, компанию больше интересуют новые потенциальные рекламные возможности. Он отметил, что интеграция сервисов электронной торговли и рекламы в TikTok обеспечат очевидные преимущества для создателей контента и пользователей этих сфер.
«Мы считаем, что потенциальное сотрудничество с американским подразделением TikTok в партнёрстве с Microsoft позволит расширить ключевую функциональность платформы, обеспечив Walmart возможность увеличить свою аудиторию через сторонние проекты, а также создать новое рекламное пространство для бизнеса. Мы уверены, что партнёрство Walmart и Microsoft оправдает ожидания американской аудитории TikTok, а также удовлетворит обеспокоенность американских регуляторов», - заявил представитель.
Если сделка состоится, Walmart и Microsoft получат доступ к десяткам миллионов потенциальных покупателей их продуктов, а также очень лакомой рекламной аудитории. Ранее TikTok заявила, что активная ежемесячная аудитория видеосервиса в США почти достигла отметки в 100 млн. пользователей. Рост платформы на американском рынке с 2018 года составил почти 800 %.
Ранее сообщалось, что Walmart прорабатывал вопрос покупки TikTok вместе с японским холдингом SoftBank. Однако эта сделка не нашла поддержки со стороны американского правительства, поскольку она не подразумевала покупку облачной части видеосервиса.
В августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее сообщалось о заинтересованности в активах TikTok таких компаний, как Orcale, Twitter и Netflix.
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