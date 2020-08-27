Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК

Mozilla представила обновленный браузер Firefox для Android. Он содержит множество новых функций и оптимизаций. Большинство из них пришли непосредственно из настольной версии браузера. Компания хочет обеспечить бесперебойную работу на разных платформах. В результате Firefox теперь похож на мобильных платформах и ПК.

Первое заметное изменение в браузере - адресная строка перемещена в нижнюю часть экрана. В результате становится действительно легко ввести URL-адреса, если вы используете большой смартфон одной рукой. Однако, если вы убежденный поклонник традиционной адресной строки в верхней части экрана, вы можете легко вернуть ее на прежнее место.

Вторая особенность касается конфиденциальности. Компания реализовала функцию Enhanced Tracking Protection в своем мобильном браузере. Доступны три предустановки: Стандартный, Строгий и Пользовательский. Еще одна функция была добавлена из Firefox Focus, это возможность открывать ссылки в приватной вкладке.

Есть новая функция под названием Коллекция, которая работает так же, как закладки. Вы будете знать, что ссылки, добавленные в коллекции, - это то, чем вы захотите воспользоваться позже или прочитать эту статью, когда у вас будет время. Вам не нужно будет загромождать окно вкладками.





Теперь компания начинает сертифицировать надстройки для мобильных устройств. На данный момент список включает только 10 надстроек, но со временем их число будет расти. Режим «картинка в картинке» теперь доступен и на Android. Кроме того, обновления некоторые дополнительные улучшения в производительность. Теперь загрузка страницы должна быть на 10% быстрее благодаря движку GeckoView.