Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы

Компания Microsoft объявила о запуске функции расшифровки аудиозаписей в веб-версии приложения Word под названием Transcribe. С помощью неё пользователи могут записывать разговоры в приложении или загружать собственные файлы для последующего автоматического транскрибования. Поддерживается загрузка файлов в форматах mp3, wav, m4a и mp4.

Данный инструмент позволяет осуществлять расшифровку разговоров в режиме онлайн или же ранее сохранённые аудиофайлы. Полученный в результате текст можно тут же редактировать и добавлять в документы. Для начала использования функции достаточно нажать кнопку «Диктовать» в строке меню, а затем выбрать пункт контекстного меню «Транскрибировать». Это же меню позволяет записать разговор с помощью микрофона, используемого на вашем компьютере.

Во время взаимодействия с инструментом расшифровки можно переключаться между абзацами полученного текста, переходить к разным фрагментам аудиозаписи, прослушивая их на разной скорости. Поскольку автоматическая расшифровка аудио неизбежно содержит ошибки, функция проверки отдельных частей текста имеет большое значение.