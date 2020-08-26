ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка

Спустя чуть больше года после запуска Zenfone 6 с поворотной камерой, компания ASUS вернулась с Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro. Оба устройства по-прежнему имеют вращающиеся массивы камер, как и в прошлогодней модели, а также массивные батареи ёмкостью 5000 мА·ч. Но в этом году появилось множество новых функций, включая дополнительный телефотомодуль камеры и новый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.





ASUS заявила, что телефоны планируется выпустить на некоторых европейских рынках 1 сентября. Цены будут объявлены в этот же день. Аппарат поступит в продажу на Тайване уже сегодня. В этой стране стоимость Zenfone 7 начинается с 21 990 тайваньских долларов (около $749), а Zenfone 7 Pro - 27 990 тайваньских долларов ($950).

По-прежнему привлекает внимание поворотный массив камер. Одним нажатием кнопки три сенсора камеры поворачиваются с задней части на переднюю - это означает отсутствие необходимости в каких-либо экранных вырезах. И вдобавок пользователь получает для автопортретов всю мощь трёх тыльных камер.

Система камер включает 64-Мп широкоугольный модуль, 12-Мп сверхширокоугольный с углом обзора в 113 градусов и 8-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Это означает, что пользователь получает и полезную сверхширокоугольную камеру для автопортретов (удобную для групповых фото) и зум, использование которого для селфи вряд ли будет удобно, но он пригодится в других сценариях. В Zenfone 7 Pro широкоугольные и телеобъективы оснащены оптической стабилизацией изображения, но в обычном Zenfone 7 этого нет.

ASUS заявила, что не только увеличила количество и разрешение датчиков, но и переделала механизм поворота модуля. В частности, теперь он рассчитан на то, чтобы выдерживать до 200 000 переворачиваний, а не 100 000, как у Zenfone 6. По оценкам ASUS, для его износа потребуется 100 раз переворачивать камеру в день в течение пяти лет. Также появилась возможность вручную выбирать определенные углы, на которые можно поворачивать камеры. ASUS обещает, что и в целом механизм стал работать быстрее и более плавно.

ASUS сделала несколько примечательных обновлений экрана Zenfone 7. Во-первых, дисплей теперь использует OLED-панель с частотой обновления 90 Гц против ЖК-экрана 60 Гц в прошлом году. Вдобавок яркость экрана теперь может достигать 700 кд/м2, что облегчает использование устройства при солнечном свете. Разрешение 6,67-дюймового экрана составляет 1080p.

Огромная батарея на 5000 мА·ч перекочевала из прошлогоднего телефона, но в этом году обзавелась поддержкой скоростной 30-Вт зарядки. К сожалению, беспроводной зарядки нет: ASUS заявила, что хочет отдать приоритет батарее большего размера, а не выделять место для лишнего оборудования.

На этот раз также нет заднего датчика отпечатков пальцев. Вместо этого он встроен в боковую кнопку питания. В отличие от Zenfone 6, у нового Zenfone 7 нет разъёма для наушников, а также нет рейтинга IP по защите от воды и пыли (вероятно, этому мешает большой массив поворотных камер). Оба новых телефона доступны в белом или чёрном цветовых исполнениях.

Характеристики Zenfone 7 и 7 Pro немного отличаются. 7 Pro оснащён процессором Snapdragon 865+ в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителем. Между тем, Zenfone 7 получил чуть более простой чип Snapdragon 865, дополненный 6/128 Гбайт памяти. Оба аппарата могут работать в сетях 5G в частотах ниже 6 ГГц (поддержки миллиметровых волн нет), а также позволяют использовать карты microSD ёмкостью до 2 Тбайт.