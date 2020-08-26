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В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет
17:51 25.08.2020 |
Американский стартап NDB (Nano Diamond Battery) сообщил об успешных лабораторных испытаниях двух прототипов так называемых бета-гальванических батарей (betavoltaic). Такие батарейки работают на принципе преобразования радиоактивного бета-излученния в электрический ток. Утверждается, что разработка NDB не имеет себе равных и позволит «вечно» снабжать энергией абсолютно любое устройство: от носимых датчиков и смартфонов до самолётов и даже ракет.
Прототипы батарейки NDB испытаны в Ливерморской национальной лаборатории и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Обе лаборатории подтвердили, что эффективность сбора заряда батарейкой Nano Diamond Battery достигла рекордных значений для так называемых «алмазных батарей» на основе синтетических алмазов. Так, если сторонние разработки показывают не больше 15 % эффективности при производстве энергии, то прототипы NDB продемонстрировали эффективность на уровне 40 %.
Вкратце о процессе выработки электроэнергии. «Атомная» батарейка представляет собой радиоактивный сердечник - источник изотопов - покрытый синтетическим алмазом. Изотопы взаимодействуют с алмазом в процессе неупругого рассеяния. Это преобразует энергию излучения (бета-излучения) в электрический ток. Поскольку радиоактивное вещество способно «фонить» тысячелетиями, то срок работы такой батарейки превысит все возможные сроки работы техники, которую они будут питать.
Для человека и среды такие источники питания неопасные. Наружу излучение не выходит, а алмазная оболочка стержня служит гарантией от повреждений. Лишняя энергия, вырабатываемая батарейкой, будет накапливаться в буферной ёмкости. Разработчики предлагают для этого суперконденсатор, но накопителем может быть та же литийионная батарея. Представьте, смартфон больше не нужно будет заряжать. Он станет самозаряжающимся!
Как сообщают в компании, с двумя крупными производителями достигнута договорённость о совместных «полевых» испытаниях батареи Nano Diamond Battery. Имена компаний не раскрываются. Одна из них занимается производством, обслуживанием и утилизацией продуктов ядерного топлива, а вторая относится к ВПК США (оборона и военное производство).
Что же, на словах всё выглядит превосходно. Мир электроники просто перевернётся с ног на голову. На практике, очевидно, всё будет как всегда - долго и мучительно.
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