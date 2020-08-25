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Дионисий Галикарнасский
Facebook заплатит Франции более 100 млн евро
11:41 25.08.2020 |
Французский финансовый журнал Capital сообщил, что компания Facebook согласилась выплатить французским налоговикам более 100 млн евро.
Ссылаясь на документы, оказавшиеся в поле его зрения, издание утверждает, что сумма в размере 104 млн евро включает недоплату по налогам за период с 2018 года и штраф в размере 22 млн евро.
Министерство финансов Франции заявило, что не может комментировать отдельные налоговые дела, а гигант соцсетей не откликнулся на запрос агентства Reuters, рассчитывавшего получить комментарий.
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