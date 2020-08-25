Потерянные и украденные смартфоны Samsung теперь можно отследить даже если они не подключены к интернету

Samsung с новым обновлением существенно улучшила функциональность фирменного приложения для поиска потерянных или украденных устройств Find My Mobile. Компания добавила в него функцию «Автономный поиск», позволяющую отследить устройство, даже если оно не подключено к Интернету.

Функция отслеживания устройств, встроенная в Android по умолчанию, требует, чтобы у потерянного или украденного смартфона было активное подключение к Интернету. Однако большинство воров, как правило, немедленно выбрасывают SIM-карту, в результате чего отследить смартфон становится нереально.

Функция автономного поиска, представленная Samsung, работает аналогично тому, что предлагает Apple. Поиск телефона реализован путём сканирования Bluetooth-устройств, находящихся поблизости. В данный момент новая функция, которую, к слову, можно использовать также для поиска смарт-часов и наушников, доступна только для устройств Galaxy в США и Южной Корее. В скором времени возможность будет доступна и жителям других стран.

«Автономный поиск» будет поддерживаться всеми устройствами Galaxy, работающими под управлением Android 8.0 и выше, а также некоторыми носимыми устройствами компании, включая Galaxy Watch 3. Правда, в данный момент функция доступна только на нескольких устройствах с Android 10.