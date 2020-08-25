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Облачный контракт с Пентагоном открыл Microsoft двери в военные ведомства иностранных государств
10:35 25.08.2020 |
Через два месяца исполнится год, как Пентагон назвал Microsoft победителем тендера на создание всеобъемлющей облачной инфраструктуры JEDI для военных США. Но сделка так и не заработала. Проигравшая тендер компания AWS (Amazon) затеяла судебную тяжбу с Пентагоном, что отсрочило начало работ по контракту. Но Microsoft не стала ждать развязки и приступила к обработке иностранных военных ведомств. Что подошло Пентагону, то сгодится и союзникам.
По данным информагентства CNBC, знакомые с положением дел в бизнесе Microsoft люди анонимно сообщили, что компания начала формировать аналоги пакета услуг JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) для развёртывания в военных и разведывательных ведомствах в других странах. Источник не раскрывает, с правительствами каких стран ведутся переговоры о создании сверхзащищённой облачной инфраструктуры. В Microsoft тоже отказались прямо подтвердить ведение переговоров, но подчеркнули, что компания в течение четырёх десятилетий сотрудничает с правительствами многих стран мира.
Утверждается, что Microsoft начала формировать «оборонные» облачные пакеты предложений вскоре после того, как стало понятно, что юридические усилия AWS приведут к остановке контракта с Пентагоном. Вероятно, в Microsoft расценили, что даже в таком виде контракт JEDI остаётся отличным трамплином, чтобы выйти с его подобием на международный рынок. Наконец, зачем простаивать перспективным разработкам? Проделана громадная организационная работа, и она должна приносить свои плоды.
Что касается контракта JEDI с Пентагоном, то ещё зимой организаторы тендера взяли отсрочку для нового изучения некоторых положений предложения Microsoft. Отсрочка заканчивается 16 сентября. Если с учётом новых данных суд отклонит претензии AWS, то Microsoft получит разрешение на проведение работ стоимостью до $10 млрд сроком на десять лет. А если к этой сети разрешат подключать союзников или допустят иную совместную конфигурацию, то для Microsoft откроется чрезвычайно широкая перспектива стать поставщиком облаков для военных многих и многих стран.
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