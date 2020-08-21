Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c

Представьте возможность - загрузить всю библиотеку фильмов Netflix менее чем за одну секунду. К сожалению, реальные пользователи такое увидят не скоро, однако учёные и специалисты из Великобритании и Японии установили новый рекорд скорости передачи данных по Сети с использованием оптоволоконного канала. Показатель составил 178 Тбит/с или 178 000 000 Мбит/с.

Для сравнения, самый быстрый коммерчески доступный Интернет на сегодняшний день используется в Японии. Там скорость соединения может достигать значения 10 Гбит/с. Даже высокоскоростная компьютерная сеть Energy Sciences Network, обслуживающая ученых министерства энергетики США и их сотрудников по всему миру, способна выдавать в пике только 400 Гбит/с.

Новый рекорд скорости передачи данных установили ученые и инженеры из японского института KDDI Research, Университетского колледжа Лондона, а также специалисты компании Xtera, предоставляющие услуги установки подводных коммуникационных кабелей. Вместе они разработали новые технологии, позволяющие передавать больше данных с применением уже имеющейся оптоволоконной инфраструктуры.

В большинстве случаев текущие возможности оптоволокна позволяют передавать сигнал с частотой до 4,5 ТГц, некоторые инновационные решения, которое только начинают внедряться в коммерческую эксплуатацию, позволяют увеличивать диапазон полосы пропускания до 9 ТГц. В свою очередь новая система позволяет передавать сигналы с частотой 16,8 ТГц.

Для установки рекорда скорости передачи данных специалисты применили различные технологии усиления мощности сигналов, основанные на методе геометрической модуляции сигнального созвездия. Он позволяет максимально минимизировать возможности искажения сигнала при его передаче путём использования шаблонов комбинаций сигналов, позволяющих наиболее эффективно использовать фазу, яркость, поляризационные свойства света, а также манипулировать каждой отдельной длиной волны.

Поскольку для работы этой технологии может использоваться уже существующая оптоволоконная инфраструктуру, то интегрировать её для коммерческого применения будут гораздо проще и дешевле, чем другие экспериментальные наработки в этой сфере. Достаточно лишь обновить усилители сигнала, располагающиеся на расстоянии от 40 до 100 км друг от друга, не меняя при этом сами оптоволоконные кабели. Исследователи поясняют, что установка одного обновлённого усилителя сигнала обойдётся примерно в $21 тыс., а стоимость прокладки одного километра оптоволоконного кабеля в городской среде может составлять до $593 тыс.