Финансовые новости
- |
- 20.08.20
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов
17:00 20.08.2020 |
Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group опубликовал отчет за квартал, завершившийся 30 июня. Комментируя блестящие итоги квартала, руководство компании признало, что ускорению роста показателей способствовала пандемия, отразившаяся как на взаимодействии между предприятиями, так и на поведении потребителей.
Доход Alibaba Group за отчетный период составил 21,762 млрд долларов, что на 34% больше, чем год назад. Число активных покупателей, посещавших розничные торговые площадки Alibaba Group в течение последних 12 месяцев, достигло 742 млн человек. Всего за квартал этот показатель увеличился на 16 млн. Количество активных пользователей в течение месяца (MAU), использующих для доступа к платформам мобильные устройства, достигло 874 млн человек, что на 28 млн больше, чем в предыдущем квартале.
Операционная прибыль за квартал составила 4,912 млрд долларов, что на 42% больше в годовом выражении. Наконец, чистая прибыль Alibaba Group за отчетный период оказалась равна 6,573 млрд долларов.
Напомним, Alibaba Group принадлежит, например, такая известная торговая площадка, как AliExpress, и ее аналог для местного рынка Китая - Taobao.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
|Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко
|Бюджет с разрывом: 1,5 млрд грн в день надо одалживать Минфину до конца года. Все плохо?
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов
|Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры
|Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов
|В Высокий суд Лондона поступил коллективный иск к Marriott International
|Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle
|Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge
Это интересно
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet