Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group опубликовал отчет за квартал, завершившийся 30 июня. Комментируя блестящие итоги квартала, руководство компании признало, что ускорению роста показателей способствовала пандемия, отразившаяся как на взаимодействии между предприятиями, так и на поведении потребителей.

Доход Alibaba Group за отчетный период составил 21,762 млрд долларов, что на 34% больше, чем год назад. Число активных покупателей, посещавших розничные торговые площадки Alibaba Group в течение последних 12 месяцев, достигло 742 млн человек. Всего за квартал этот показатель увеличился на 16 млн. Количество активных пользователей в течение месяца (MAU), использующих для доступа к платформам мобильные устройства, достигло 874 млн человек, что на 28 млн больше, чем в предыдущем квартале.

Операционная прибыль за квартал составила 4,912 млрд долларов, что на 42% больше в годовом выражении. Наконец, чистая прибыль Alibaba Group за отчетный период оказалась равна 6,573 млрд долларов.

Напомним, Alibaba Group принадлежит, например, такая известная торговая площадка, как AliExpress, и ее аналог для местного рынка Китая - Taobao.