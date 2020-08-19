Финансовые новости
- |
- 19.08.20
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge
11:45 19.08.2020 |
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки своих устаревших браузеров Internet Explorer 11 и Edge Legacy. Согласно официальному заявлению разработчиков, поддержка старого Edge завершится 9 марта 2021 года, а Internet Explorer 11 - 17 августа. Веб-приложение Microsoft Teams перестанет поддерживать IE 11 с 30 ноября 2020 года.
Прекращение поддержки означает, что Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности для браузеров. Кроме того, в процессе взаимодействия со службами и сервисами Microsoft через старые обозреватели могут наблюдаться сбои, некорректное функционирование или недоступность части функций. На смену устаревшим браузерам пришёл новый обозреватель Edge, построенный на базе Chromium.
«Клиенты используют IE 11 с 2013 года, когда онлайн-среда была гораздо менее сложной, чем сегодня. С тех пор появились веб-стандарты и браузеры, такие как новый Microsoft Edge, которые позволили сделать работу в Интернете более комфортной и инновационной. Мы считаем, что это изменение будет полезным для подписчиков Microsoft 365, как в потребительском, так и в коммерческом сегментах, поскольку они получат доступ к более быстрому и отзывчивому интерфейсу, а также большому количеству функций в повседневных инструментах, таких как Outlook, Teams, SharePoint и др.», - говорится в сообщении Microsoft.
Напомним, разработка Internet Explorer версий 8, 9 и 10 была прекращена в 2016 году, а за год до этого Microsoft представила замену веб-обозревателю в лице Edge, который функционировал на собственном движке компании. С тех пор прошло не так много времени, а уже в начале этого года был представлен обозреватель Microsoft Edge на основе Chromium, имеющий собственные особенности вроде защиты от отслеживания в веб-пространстве, активированной по умолчанию.
Стоит отметить, что в настоящее время большое количество браузеров построены на базе исходных кодов открытого проекта Chromium. Речь идёт не только о Chrome или Edge, кодовую базу Chromium используют Vivaldi, Opera, Brave и др.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
|Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов
|«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge
|Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
Это интересно
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed