Финансовые новости
- |
- 19.08.20
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
09:34 19.08.2020 |
Владельцам гарнитур виртуальной реальности Oculus придётся в скором времени в обязательном порядке завести аккаунт в социальной сети Facebook, если они хотят продолжить полноценно пользоваться своими устройствами. Принадлежащий Facebook разработчик VR-оборудования начнёт отказывается от поддержки независимых аккаунтов Oculus с октября этого года.
В октябре новые независимые от Facebook аккаунты Oculus завести не получится. Однако сообщается, что поддержка уже существующих аккаунтов продлится до 1 января 2023 года.
Для тех, кто не имеет профиля в социальной сети, но имеет независимый аккаунт Oculus, Facebook настоятельно порекомендует завести его до 2023 года, пока будет продолжаться поддержка независимого аккаунта. Для тех, у кого уже имеется профиль в Facebook, его автоматически объединят с аккаунтом Oculus. Отмечается, что устройства без привязки к Facebook будут работать, однако некоторые VR-игры и приложения перестанут функционировать. Разработчикам приложений для виртуальной реальности, а также пользователям платформы Oculus for Business привязывать свои аккаунты к Facebook не нужно. Они используют отдельную платформу для авторизации.
Facebook также сообщила, что все будущие устройства Oculus будут требовать наличия аккаунта в социальной сети. Например, обновлённая модель Oculus Quest, анонс которой ожидается этой осенью, вероятнее всего, уже будет подпадать под новую политику.
Новые изменения направлены на то, чтобы сделать управление платформами, которые принадлежат Facebook, более универсальным. Новой политикой конфиденциальности будет заниматься сама Facebook, а не её дочернее подразделение Facebook Technologies.
«Facebook будет управлять всеми решениями, касающимися вопросов сбора, хранения, обработки и использования ваших данных», - цитирует заявление компании ресурс The Verge.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
|Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов
|«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge
|Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
Это интересно
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed