Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

Частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела успешный запуск 11-ой партии микроспутников Starlink для орбитальной группировки своего будущего спутникового сервиса широкополосного доступа в Интернет.

Доставка 58 микроспутников на орбиту осуществлялась с помощью многоразовой ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, использовавшейся для запусков полезных грузов в космос в рекордный шестой раз. Её запуск был произведён сегодня в 10:31 EDT (17:31 мск) со стартового комплекса Space Launch Complex 40 (SLC-40) базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. На борту ракеты-носителя также находились три малых спутника SkySat компании Planet Lab.

Компания сообщила в Твиттере об успешном развёртывании на орбите микроспутников Starlink, число которых в группировке уже превышает 650, а также трёх спутников SkySat.

Также сообщается, что первая ступень Falcon 9 совершила управляемую посадку на автономную морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантике. Кроме того, спасательному морскому судну Ms. Tree удалось поймать в сети створки головного обтекателя ракеты.

Следует отметить, что для сегодняшнего запуска в ракете-носителе также использовался повторно установленный обтекатель, который применялся в четвёртой миссии SpaceX Starlink и был затем отремонтирован.