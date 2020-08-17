США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам

Сегодня администрация Трампа объявила о дальнейшем ужесточении санкций в отношении Huawei Technologies, направленных на ограничение ее доступа к коммерчески доступным микросхемам.

Как известно, еще в мае прошлого года китайский телекоммуникационный гигант был внесен в черный список министерства торговли США, потеряв возможность приобретать продукцию и услуги у американских компаний. В этом году американцы ужесточили ограничения, потребовав, чтобы за разрешением на сотрудничество с Huawei обращались даже зарубежные компании, если они используют американское программное обеспечение или оборудование.

Нынешние меры призваны препятствовать попыткам китайской компании обойти эти ограничения. Министр торговли сказал, что ограничения «заставили [Huawei] предпринять некоторые обходные меры, работая через третьих лиц». По данным Reuters, администрация также добавит в черный список еще 38 филиалов Huawei в 21 стране, так что в результате общее число филиалов в списке увеличится до 152.

Госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) заявил, что изменение правил «не позволит Huawei обойти закон США через альтернативное производство чипов и закупку готовых чипов».

