Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet

В настоящее время у Google есть два приложения для видеозвонков. Однако для компании это слишком много, и источники, знакомые с данным вопросом, говорят о том, что в будущем Google откажется от приложения Duo, объединив его с Meet.

Как сообщает источник, такое решение стало результатом того, что потребительские коммуникационные сервисы Google в мае этого года перешли под руководство главы подразделения G Suite Хавьера Солтеро (Javier Soltero). Именно он, как утверждается, и объявил сотрудникам о том, что сосуществование Duo и Meet не имеет смысла. Согласно имеющимся данным, Google намерена сделать Meet единой службой видеозвонков как для обычных, так и для корпоративных пользователей. Внутри компании процесс слияния двух сервисов известен под кодовым названием Duet.

Напомним, сервис Google Duo был анонсирован на ежегодной конференции I/O 2016 как часть новой стратегии компании по развитию сервиса обмена сообщениями, который должен был заменить Hangouts. В то время как сервис обмена сообщениями Google Allo терпел неудачи, Duo сумел добиться успеха как приложение, ориентированное на видеозвонки. С тех пор в Duo появились инструменты для организации групповых звонков, веб-клиент, возможность отправки аудио- и видеосообщений.

Несмотря на это, в последние месяцы резко возросла популярность Google Meet, что обусловлено пандемией коронавируса. Когда люди по всему миру были вынуждены соблюдать режим самоизоляции, Google начала активно продвигать Meet, прикладывая массу усилий, чтобы сервис смог конкурировать с Zoom. По данным Google на конец апреля этого года, сервис ежедневно использовали около 3 млн уникальных пользователей, а время проведённых за месяц видеоконференций составило более 3 млрд минут.

Источник отмечает, что слияние сервисов может занять до двух лет. Предполагается, что в Meet будут постепенно переноситься ключевые функции Duo, такие как поддержка сквозного шифрования, возможность видеосвязи с пользователем по номеру телефона, 3D-эффекты и др.