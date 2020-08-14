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Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
10:24 14.08.2020 |
Компания Google сообщила о начале тестирования новой системы отображения сайтов в адресной строке браузера, которая предусматривает отображение только доменного имени вместо полных адресов.
Данная мера призвана защитить пользователей от мошенничества и фишинговых атак с использованием вводящих в заблуждение URL. Хакеры и мошенники часто создают сайты с опечатками (например, twittter.com), которые выглядят как настоящие. Думая, что это официальные сайты компаний, пользователи вводят свои учетные данные. Согласно результатам недавнего исследования , проведенного специалистами Google и Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, на удочку URL-адресов, содержащих вводящее в заблуждение доменное имя, попадаются 60% пользователей.
Новый функционал появится в версии Chrome 86, стабильный релиз которой запланирован к выходу в октябре нынешнего года. По задумке разработчиков, в адресной строке по умолчанию будет отображаться только доменное имя, а при наведении курсора - полный URL-адрес. Пользователи, которым не понравится функционал, смогут отказаться от него, выбрав опцию «Всегда отображать полный URL» в настройках.
По словам инженеров Google, участие в эксперименте примут случайные пользователи, на корпоративные устройства он не распространяется. Инструкция по включению новой функции предлагается в блоге компании.
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