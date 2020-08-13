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Русские симки позволяют подделать любой номер
16:44 13.08.2020 |
Киберпреступники взяли на вооружение так называемые "русские", "зашифрованные" или "белые" SIM-карты, позволяющие им менять телефонные номера и искажать голос звонящего. Об этом изданию Motherboard сообщил анонимный владелец сайта, занимающегося продажей таких "симок".
По словам продавца, предлагаемые им SIM-карты позволяют подделать любой номер по желанию, причем для каждого звонка можно устанавливать отдельный номер (в таком случае собеседник не сможет добавить звонящего в черный список). К примеру, с их помощью мошенники могут сделать так, будто звонят с номера телефона банка, или просто сгенерировать произвольный набор цифр, чтобы собеседник не смог определить настоящий номер звонящего. Настройка такой SIM-карты занимает секунды, а инструкции доступны online.
"Русские симки" отличаются по качеству и функционалу. Помимо спуфинга телефонных номеров некоторые из них также позволяют менять голос во время разговора, например, делать его более низким и грудным или, наоборот, высоким и визгливым. Некоторые карты имеют большее преимущество, так как являются "международными" и обеспечивают неограниченный объем данных.
Купить "русскую симку" можно анонимно, не предоставляя о себе никаких данных, заплатив биткойнами. "Это самые популярные SIM-карты в преступном мире", - сообщил один из источников Motherboard.
Большой популярностью у преступников пользуются так называемые зашифрованные мобильные устройства - кастомизированные смартфоны, у которых камера, микрофон и GPS были удалены. Часто производители таких устройств вместе со смартфоном предлагают своим покупателям и "русскую симку".
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