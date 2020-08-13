Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы

Израильская армия и правоохранительные органы рассматривают возможность приобретения персональных противодронных систем производства израильской компании SKYLOCK, являющейся частью Avnon Group.

В связи с угрозой, которую представляет повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов, и растущей необходимостью противостоять им на расстоянии, специалисты разработали нательные устройства для нейтрализации дронов, наподобие тех, что до сих пор устанавливались только на транспортных средствах.

Устройство надевается как жилет, а его вес составляет 1,5 кг. В него встроен детектор дронов (улавливает беспилотники в радиусе 1 км) и средство радиоэлектронного подавления, которым оператор устройства может воспользоваться на свое усмотрение, когда система выдаст ему предупреждение о находящемся поблизости беспилотнике. Стоимость одной такой системы составляет $50 тыс. Такими жилетами уже пользуются военнослужащие Армии США и НАТО.

Крупные израильские оборонные предприятия, в частности Rafael, Elbit и Elta, производят собственные противодронные системы, но они гораздо крупнее и с более широким радиусом действия. Как правило, эти системы устанавливаются на зданиях стратегической важности. В отличие от них, устройство SKYLOCK предназначено для мобильных сил, например, охраны президента или специальных военных подразделений.