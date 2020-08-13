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Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
11:07 13.08.2020 |
Речь идет о настоящем прозрачном телевизоре, который находится на стадии массового производства. Телевизор оснащен 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном толщиной 5,7 мм. Кроме того, телевизор имеет высокую частоту обновления изображения 120 Гц. Панель также характеризуется 10-битной глубиной цвета и 93-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Время отклика экрана составляет 1 мс.
Устройство оснащен однокристальной системой MediaTek 9650. Он также поддерживает технологию компенсации движения MEMC и Dolby Atmos. Заявленная цена составляет 7100 долларов.
Источники сообщают, что первая партия на JD.com была продана за секунду.
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