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Twitter позволил пользователям определять, кто может отвечать на их твиты
15:43 12.08.2020 |
Стало известно о том, что социальная сеть Twitter сделала общедоступной новую функцию, тестирование которой на ограниченном числе пользователей проходило с мая этого года. Речь идёт об инструменте, с помощью которого пользователи могут самостоятельно определять круг лиц, которые будут иметь возможность отвечать на их твиты.
«Иногда людям комфортнее говорить о том, что происходит, если они сами решают, кто может отвечать на их сообщения. Мы видели, как люди использовали эти настройки в беседах, которые раньше были невозможны. С сегодняшнего дня каждый сможет использовать эти настройки, чтобы нежелательные ответы не мешали содержательному разговору», - говорится в сообщении директора по управлению продуктами Twitter Сьюзан Кси (Suzanne Xie), которое было опубликовано в официальном блоге компании.
Новая функция работает достаточно просто. Перед публикацией твита пользователь сможет выбрать нужный вариант, в случае необходимости ограничивая круг лиц, которые смогут ответить на его публикацию. По умолчанию предлагается вариант, при котором любой пользователь сети сможет ответить на твит. Два других варианта предполагают, что ответить на публикацию смогут только люди, на которых подписан пользователь, или же те, кто упомянут в публикации.
Твиты с ограниченной возможностью публикации ответа будут помечаться соответствующим образом. Люди, которые не могут ответить на такие сообщения, по-прежнему смогут их просматривать, делать ретвиты, ставить лайки и др. Уже сейчас новая функция доступна пользователям Twitter на Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.
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