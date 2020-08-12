Microsoft анонсировала смартфон-книжку Surface Duo: продажи — с 10 сентября по цене $1399

Как и ожидалось, Microsoft сделала анонс важного для себя продукта в семействе Surface. Речь идёт о двухэкранном складном Surface Duo. Аппарат поступит в продажу уже 10 сентября, накануне запуска iPhone 12. Компания утверждает, что Surface Duo - самый простой способ оставаться многозадачным вне дома и офиса, получая в кармане возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android.





Стоимость Surface Duo составит от $1399. Таким образом, цена Surface Duo выше, чем у Samsung Galaxy Note 20 Ultra ($1299 долларов), хотя и на $600 ниже оригинального складного Galaxy Fold. Аппарат в относительно тонком корпусе предложит 8,1-дюймовый дисплей PixelSense Fusion - речь идёт о двух 5,6-дюймовых экранах, соединённых новаторским 360-градусным шарниром. Толщина устройства в разложенном виде составляет 4,8 мм, но в сложенном, разумеется, удваивается. Сейчас, пожалуй, это самая элегантная складная конструкция на рынке. Но всё же владельцам придётся мириться с ощутимым расстоянием между двумя дисплеями. Более подробно технические характеристики компания не сообщает - вероятно, мы их услышим ближе к 10 сентября.

Многие видят в новом аппарате духовного преемника концепта Microsoft Courier, который был закрыт в 2010 году. Смартфон Surface Duo был впервые представлен в октябре прошлого года вместе с Surface Neo - складным компьютером на базе новой операционной системы Windows 10X.

Surface Duo делает ставку на максимальную защиту на всех уровнях с глубокой интеграцией железа, ПО и средств безопасности корпоративного уровня. Аппарат создан с прицелом на разделение корпоративных и пользовательских данных. Параметры политики защиты приложений Intune вступают в силу только при обработке корпоративных данных - например, при использовании Outlook для отправки черновика презентации на рассмотрение. Если тот же пользователь входит в Outlook через личную учётную запись, политика защиты приложений не включается.

Ещё одна новая функция, которая также поможет сделать устройство более универсальным и полезным в работе, - возможность подключения к полноценному окружению Windows 10 в облаке через Windows Virtual Desktop. То есть Microsoft пытается представить Surface Duo в качестве своеобразной карманной замены ноутбука.

Duo знаменует собой первую попытку Microsoft выйти на рынок Android-устройств. Компания в своё время потерпела фиаско с Windows Phone, поглощением Nokia и платформой Windows 10 Mobile. Это вынудило Microsoft уйти с рынка и пересмотреть свою стратегию. Посмотрим, что получится на этот раз.