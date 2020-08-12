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Google превращает смартфоны с Android в сеть для обнаружения землетрясений и раннего оповещения о них
12:59 12.08.2020 |
Компания Google рассказала о новом применении смартфонов с ОС Android. Это обнаружение землетрясений и раннее оповещение о них. Развертывание и поддержка традиционной инфраструктуры для решения этих задач требует больших затрат. Смартфоны, которые сегодня есть у всех, позволяют обойтись без дополнительных расходов. На смартфоны можно переложить только оповещение или все работу, включая мониторинг сейсмический активности.
Первый подход реализован в сотрудничестве с геологической службой США (USGS) и управлением по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии (Cal OES) и позволяет отправлять на устройства с ОС Android в Калифорнии предупреждения о землетрясениях, поступающие от сети более чем из 700 сейсмометров ShakeAlert. Даже несколько секунд предупреждения могут иметь значение, давая время занять более безопасное место.
Однако развертывание наземной сети сейсмометров целесообразно не во всех районах. Поэтому Google предлагает использовать в качестве сейсмодатчиков смартфоны. Работая вместе, смартфоны по всему миру сформируют крупнейшую в мире сеть обнаружения землетрясений. Обнаруживать колебания земной коры позволяет акселерометр, стандартно входящий в оснащение смартфона. Объединяя данные с большого количества аппаратов, сервер сможет выделить показания, указывающие именно на землетрясение.
Эта сеть начнет работать в будущем году, охватывая не только Калифорнию или США, но и другие страны и регионы.
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