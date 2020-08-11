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Системы помощи водителю сбоят каждые 12 километров
17:01 11.08.2020 |
Некоммерческая организация AAA Foundation for Safety Traffic, занимающаяся проблемами безопасности дорожного движения, опубликовала результаты исследования, посвященного работе электронных ассистентов. Выводы неутешительны: большинству систем требуется модернизация и на них нельзя всецело положиться, так как они сбоят примерно каждые 12 километров.
В тестах AAA Foundation участвовали BMW X7, Cadillac CT6, Ford Edge, Kia Telluride и Subaru Outback, оснащенные активным круиз-контролем и функцией удержания в полосе. Испытания проходили как на закрытых площадках, так и на обычных дорогах. Причем если в первом случае большинство систем показывали хорошие результаты, то в реальных условиях каждые 12-13 километров возникала какая-нибудь проблема.
Чаще всего сбои в работе ассистентов приводили к выезду за пределы полосы движения либо неправильному позиционированию автомобиля в границах разметки: например, он смещался влево или вправо, прижимаясь к другим машинам. Вдобавок специалисты AAA обнаружили, что в моделях, где электроника заведует и разгоном, и торможением, и рулением, активные системы могут внезапно отключиться, и водитель не всегда успевает взять управление на себя.
«Активные системы помощи водителю призваны сделать дороги безопаснее, но по факту эти технологии находятся на раннем этапе развития, - говорит Грег Бреннон, директор автомобильного подразделения AAA. - С тем количеством ошибок в работе совсем непонятно, как они могут что-то улучшить, зато очевидно, что в долгосрочной перспективе негативный опыт их использования оттолкнет людей от полноценных беспилотников».
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