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Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений
10:44 10.08.2020 |
По данным издания The Wall Street Journal, небольшая компания Anomaly Six LLC, связанная с оборонным и разведывательным ведомствами США, встраивала инструмент для отслеживания перемещений в многочисленные мобильные приложения. Отмечается, что упомянутая компания может извлекать данные о местоположении из более чем 500 мобильных приложений, которые установлены на сотнях миллионов смартфонов по всему миру.
В сообщении говорится о том, что компания Anomaly Six основана двумя ветеранами американской разведки. Несмотря на то, что официально Anomaly Six работает только с частными компаниями, источник утверждает, что удалось установить её связь с военным и разведывательным ведомствами США.
Компания также сотрудничает с разработчиками мобильных приложений, предоставляя им собственный SDK, который встраивается в программное обеспечение и позволяет собирать данные о местоположении устройства. В каких именно приложениях содержится инструмент слежения от Anomaly Six, неизвестно, поскольку компания не раскрывает данных о том, с какими разработчиками мобильного софта она сотрудничает.
Данные собираются в анонимном виде и продаются не только частным компаниям, но и правительственным учреждениям. Каждому смартфону, данные о местоположении которого собираются, присваивается буквенно-цифровой идентификатор, не связанный с реальным именем владельца устройства. Несмотря на это, собираемые таким образом данные всё же могут использоваться для идентификации пользователей и дальнейшего сбора информации о них. Например, чаще всего устройство бездействует ночью, когда его владелец спит. Таким образом может быть установлен адрес пользователя, а на основе его перемещений нетрудно получить данные о привычках, месте работы, используемых в дороге приложениях, любимых ресторанах, магазинах и др.
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