Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд

Американская компания Microsoft намерена завершить переговоры с китайской компанией ByteDance о продаже принадлежащего ей приложения TikTok в течение следующих трех недель, до 15 сентября. Сумма сделки может достигать $30 млрд, сообщил американский телеканал CNBC.

Напомним, 2 августа, компания Microsoft официально сообщила о ведении переговоров по поводу приобретения американского филиала TikTok. Глава Microsoft Сатья Наделла уже встречался по данному вопросу с президентом США Дональдом Трампом.

Если сделка состоится, ByteDance должна будет передать Microsoft программные коды в течение года. Переговоры о цене все еще продолжаются.

Как отметил CNBC, в процесс переговоров между двумя компаниями также вовлечен глава Минфина США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin). Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что ведомство должно получить долю в приобретении, однако возможный механизм и законность остается под вопросом.

Если после покупки компанией Microsoft TikTok «переедет» в Лондон, ему нужно будет предоставить свой исходный код Центру правительственной связи Великобритании (ЦПС) для проверки. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Комитета безопасности парламента Великобритании Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood).