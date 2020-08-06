Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra

Компания Samsung официально анонсировала долгожданные флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra, а также объяснила, почему старшая модель называется Note20 Ultra, а не Note20+.





«Плюс» означает обновление базовых характеристик телефона (например, размер, батарея и количество камер). Мы хотели показать, что Galaxy Note20 Ultra предлагает новые технологии и новый опыт. Оба устройства отличные, но разница между Galaxy Note 20 и Note20 Ultra больше, чем просто базовые характеристики.

Samsung

Новый стилус S Pen стал работать еще быстрее, заметно снижена задержка (46 мс на Note10, 26 мс на Note20 и 9 мс на Note20 Ultra). Время отклика снижено на 40% (Note20) и на 80% (на Note 20 Ultra благодаря экрану 120 Гц). Пользователям доступны пять настраиваемых жестов: Назад, Домой, Недавнее приложение, Smart Select и Запись экрана. Стал доступен экспорт рукописных заметок в слайды PowerPoint или документ Word.

Добавлена расширенная функция «Связь с Windows», которая обеспечивает легкое переключение между Galaxy Note20 и ПК. Впервые можно получить доступ к мобильным приложениям, установленным на телефоне, прямо с ПК с Windows 10. Позже в этом году появится возможность запускать одновременно несколько приложений на ПК.





Камеры поддерживают съемку разрешением до 8K при 24 к/с, наушники Galaxy Buds Live можно использовать как микрофон при записи видеороликов на смартфон. Galaxy Note20 получил 64-мегапиксельную камеру с 30-кратным зумом, а у модели Galaxy Note20 Ultra она 108-мегапиксельная с 50-кратным зумом. У старшей модели есть новая быстрая лазерная автофокусировка. Дополнительно в обоих смартфонах установлены еще два модуля разрешением по 12 Мп (ширик и телевик). Фронтальные камеры у смартфонов 10-мегапиксельные.

Улучшенная режим Samsung DeX позволяет транслировать контент со смартфона на ТВ и одновременно работать с другими приложениями на Galaxy Note20. При подключении ко второму экрану Galaxy Note 20 можно использовать как тачпад, который дополнительно поддерживает три жеста пальцами: свайп вверх (недавно использованные приложения), вниз (Домашний экран), влево или вправо (переключение между приложениями).





Младшая модель получила 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus разрешением FullHD+, в Galaxy Note20 Ultra установлен 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X разрешением WQHD+. Galaxy Note20 Ultra защищен стеклом Gorilla Glass 7. Максимальная частота обновления изображения у старшей модели составляет 120 Гц, но в разрешении FullHD+.

Оба смартфона оснащены однокристальной системой Exynos 990, младшая модель доступна только с 8/256 ГБ памяти, старшая будет предлагаться с 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флэш-памяти. Также слот MicroSD (до 1 ТБ) есть только у Note20 Ultra.

Емкость аккумуляторов составляет 4300 и 4500 мА•ч, также заявлена быстрая проводная и обратная беспроводная зарядка. Оба смартфона получили ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также пыле- и влагозащиту IP68.

Самым дорогим предложением станет Note20 Ultra с поддержкой 5G, его рекомендованная цена установлена на уровне 41 999 грн, за ним идёт 4G-версия Note20 Ultra по цене 35 999 грн, а «доступнее» всего будет Note20 со стоимостью 28 999 грн.