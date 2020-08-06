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Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех
08:28 06.08.2020 |
Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры.
"Марс выглядит все реальнее", - написал в "Твиттере" Маск.
SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя "Раптор" (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения "Старшип" (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу.
Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.
Испытательный полет состоялся на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.
Это было первое реальное полетное испытание "Раптора" почти за год.
Прототип, оснащенный единственным двигателем, сделан из нержавеющей стали и внешне похож на резервуар для воды или для силоса.
Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью "Рапторами", длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. Чтобы преодолеть земное притяжение, гиганту потребуется сверхтяжелая ракета Super Heavy, оснащенная 31 "Раптором".
Другой прототип под названием Starhopper совершил несколько пробных взлетов в 2019 году, также на высоту в полтораста метров.
Корабль Starship является одним из трех кандидатов для совершения запланированного НАСА на 2024 год пилотируемого полета на Луну.
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, сделавший состояние на онлайн-торговле модной одеждой, уже забронировал себе место.
Илон Маск давно мечтает сделать людей "многопланетным видом" и строит планы основать на Марсе колонию.
Построенный его компанией первый в истории частный космический аппарат "Крю Драгон" (Crew Dragon) с двумя американскими астронавтами на борту 30 мая стартовал к МКС и 2 августа благополучно доставил их обратно.
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