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Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки
11:38 05.08.2020 |
Компания Google продолжает активную подготовку к закрытию сервиса Play Music. Недавно она объявила о том, что платформа прекратит свою работу в сентябре в Австралии и Новой Зеландии. Для остального мира работа сервиса и мобильного приложения Play Music прекратится в октябре. С этого момента пользователи не смогут больше стримить музыку через приложение, а также через веб-версию сервиса.
Несмотря на закрытие сервиса в октябре, компания даёт пользователям возможность перенести все свои музыкальные коллекции в YouTube Music до декабря этого года.
Для безболезненного перехода на новую платформу компания представила специальный инструмент Google Takeout ещё в мае этого года. Он будет работать даже после официального прекращения работы сервиса Play Music и соответствующего мобильного приложения. Если пользователи по какой-то причине решат не переносить свою коллекцию музыки на новую платформу, то после декабря этого года, весь контент перестанет быть для них доступным, а все ранее приобретённые музыкальные композиции будут безвозвратно утрачены. Поэтому компания призывает поспешить с миграцией на новый сервис.
В дополнении к закрытию сервиса Play Music компания Google также объявила о грядущих изменениях, связанных с покупкой музыки в онлайн-магазине Play Маркет. Совсем скоро Google собирается удалить из магазина всю музыку, поэтому купить её там больше не получится. В то же время появится у пользователей возможность приобретать её через сторонние каналы реализации, а затем добавлять в свою коллекцию в сервисе YouTube Music. Точную дату закрытия магазина музыки в Play Маркет Google не называет, но говорит, что случится это «в конце августе».
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