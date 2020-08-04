Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349

После долгого времени ожидания и многочисленных утечек Google, наконец, представила новый доступный смартфон Pixel 4a. Предполагалось, что устройство будет анонсировано на мероприятии Google I/O в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса оно было отменено. Компания позиционирует Pixel 4a в качестве доступного смартфона, обладающего отличной камерой и работающего под управлением «чистой» ОС Android 10.





Устройство оснащено основной 12-Мп камерой с одним объективом, которая, тем не менее, поддерживает все те же функции, что и двойная камера флагманского Pixel 4, вроде портретного и ночного режимов. В целях безопасности смартфон оснащён модулем шифрования Titan M. Google гарантирует, что устройство будет получать патчи безопасности и новые версии операционной системы в течение трёх лет.

В отличие от прошлогоднего Pixel 3a, новый смартфон будет выпускаться только в одном размере. Pixel 4a может похвастаться 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который поддерживает воспроизведение контента с HDR+. Устройство основано на чипсете Qualcomm Snapdragon 730G, который работает в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость встроенного накопителя данных составляет 128 Гбайт.





Что касается встроенного аккумулятора, его ёмкость составляет 3140 мА·ч, что, по заверениям производителя, позволит устройству проработать сутки при включённой функции Adaptive Battery. Поддерживается 18-Вт быстрая зарядка. Смартфон выполнен в пластиковом корпусе, а его масса составляет 147 грамм при габаритах 144 × 69,4 × 8,2 мм. Стоит упомянуть, что Pixel 4a оснащается качественными стереодинамиками и NFC-модулем, который можно использовать для бесконтактной оплаты.

Для Google Pixel 4a доступны фирменные тканевые чехлы, цвет которых можно выбрать из трёх вариантов: чёрного, серого или синего. Примечательно, что этот материал изготавливается из переработанных пластиковых бутылок. Благодаря специальному рисунку ткани чехол очень устойчив к износу и с него легко удаляются загрязнения.

Стоимость смартфона в США составляет $349, что на $50 дешевле главного конкурента в лице iPhone SE, который, к тому же, в базовой комплектации оснащается 64-Гбайт накопителем и 4,7-дюймовым дисплеем с огромными по нынешним меркам рамками. Кроме того, все покупатели нового Pixel 4a получат три месяц бесплатной подписки на YouTube Premium, Google Play Pass и Google One.

Сообщается, что из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, за пределами США смартфон поступит в продажу ближе к концу года. Кроме того, Google официально заявила, что осенью представит Pixel 4a с поддержкой 5G , стоимость которого будет начинаться с $499, и новый флагманский смартфон Pixel 5.