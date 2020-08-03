Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok

После того, как Microsoft официально подтвердила свою заинтересованность в покупке американского бизнеса TikTok, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) несколько охладил пыл. Он согласился дать Microsoft возможность вести переговоры о приобретении TikTok, если сделка будет заключена в течение 45 дней. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на трёх своих информаторов.

В рамках предполагаемого поглощения Microsoft может получить порядка 100 миллионов пользователей TikTok в Соединённых Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, и станет заметным конкурентом таких гигантов социальных сетей, как Facebook и Snap. Напомним: Microsoft владеет профессиональной социальной сетью LinkedIn.

Буквально в пятницу Дональд Трамп отклонил идею поглощения американского бизнеса TikTok со стороны Microsoft. Но после беседы с исполнительным директором Microsoft Сатьёй Наделлой (Satya Nadella) он сменил решение и разрешил вести переговоры о приобретении TikTok у ByteDance, если соглашение будет достигнуто до 15 сентября. согласно источникам, это крайний срок, который был установлен ByteDance и Microsoft Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS): этот орган тщательно изучает сделки на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности.

Один из информаторов сообщил, что господин Трамп изменил решение после давления со стороны некоторых советников и представителей республиканской партии. Запрет TikTok привёл бы к недовольству многих молодых пользователей накануне президентских выборов в США в ноябре и, скорее всего, вызвал бы волну правовых проблем. Несколько видных республиканских законодателей в последние два дня выступили с заявлениями, призывающими Трампа поддержать покупку TikTok компанией, сказал один из источников. «Беспроигрышный вариант», - написал сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham), комментируя новую позицию президента США.

За переговорами между ByteDance и Microsoft будет наблюдать CFIUS, которая имеет право заблокировать любое соглашение. Microsoft предупредила в своём заявлении, что нет уверенности в заключении сделки. В заявлении, опубликованном поздно вечером в воскресенье, в котором не упоминается TikTok, китайская ByteDance заявила, что столкнулась с невообразимыми трудностями при выходе на международный рынок.