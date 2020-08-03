Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) выражает готовность запретить китайскую службу TikTok из-за подозрений в шпионаже. Чтобы спасти сервис от запрета, Microsoft вела переговоры с ByteDance о покупке TikTok. Однако, как сообщил ресурс The Wall Street Journal, эти переговоры приостановлены на фоне враждебности со стороны президента Трампа.

Ряд информаторов авторитетного ресурса сообщили, что Microsoft и китайская материнская компания ByteDance вели предварительные переговоры о потенциальной продаже и были застигнуты врасплох, когда Дональд Трамп выразил в ​​пятницу своё несогласие с этой потенциальной сделкой. Он заявил журналистам в тот вечер, что предпочитает категорический запрет приложения и не поддержит продажу.

Агентство Reuters сообщило недавно, что ByteDance согласилась отказаться от своих операций в США, чтобы избежать запрета приложения, в результате чего Microsoft сможет вступить во владение. Один источник сообщил The Wall Street Journal, что противодействие господина Трампа продаже стало неожиданностью, а другой уверил газету, что ранее Белый дом, казалось, хотел, чтобы TikTok принадлежал американской компании.

По сообщению журналистов, вопрос о сделке не закрыт полностью, но обе компании ждут больше информации от Белого дома об оптимальных действиях в отношении TikTok.

Комментарий Трампа журналистам в пятницу прозвучал после месяца публичных угроз по запрету приложения. Чиновники администрации Трампа, такие как государственный секретарь Майк Помпео (Mike Pompeo), выразили обеспокоенность по поводу связей приложения с Китаем и возможной передачи пользовательских данных Коммунистической партии Китая. TikTok отрицает, что передаёт или собирается передать информацию о пользователях правительству Китая.

Исполнительный директор Tiktok в США Ванесса Паппас (Vanessa Pappas) появилась в одноминутном видео, выпущенном в субботу утром, в ответ на комментарий Трампа о запрете приложения и отметила: «Мы почувствовали поддержку со стороны сообщества, и хотим сказать спасибо - мы не планируем никуда идти. TikTok - это дом, где творцы и художники могут выражать себя, свои идеи и общаться с другими людьми из разных слоёв общества, и мы очень гордимся всеми сообществами, которые называют TikTok своим домом».