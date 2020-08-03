Финансовые новости
- |
- 03.08.20
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
09:24 03.08.2020 |
SpaceX и NASA снова вошли в историю, успешно завершив решающую заключительную фазу своей миссии Demo-2. Crew Dragon, первый космический корабль SpaceX, созданный для полёта человека, вернулся на землю после запуска 30 мая, когда космонавты NASA Боб Бенкен (Bob Behnken) и Даг Хёрли (Doug Hurley) были доставлены на МКС, где провели последние два месяца.
Crew Dragon, по всей видимости, отработал без происшествий всю миссию: запуск, стыковку с МКС, отстыковку, вход в атмосферу и посадку в полностью автоматизированном режиме. Космонавты оставались в безопасности на протяжении всего полёта. Заключительный этап включал в себя приводнение капсулы с Бенкеном и Хёрли в Мексиканском заливе - их уже подобрало спасательное судно SpaceX GO Navigator.
После успешного завершения этой миссии будет сделано всё, чтобы обеспечить полную сертификацию Crew Dragon и Falcon 9 в соответствии с требованиями стандартов NASA: вся миссия будет разобрана по косточкам от начала до конца, и все выявленные недостатки SpaceX придётся устранить. Но для сертификации вряд ли возникнут какие-либо серьёзные препятствия, судя по тому, как проходила миссия Demo-2.
Стоит отметить, что это также первое приводнение американского космического корабля за 45 лет - последний раз такое проделал экипаж орбитальной станции США Skylab в 1974 году, в то время как «шаттлы» садились на специальные взлётно-посадочные полосы.
Следующим шагом для Crew Dragon должна стать регулярная доставка космонавтов США к Международной космической станции и возвращение их на Землю: после закрытия программы Space Shuttle американцы пользовались для этой цели услугами России. Первая из таких миссий, названная «Экипаж-1» (Crew-1) должна состояться где-то в конце сентября: в её рамках к МКС будут доставлены три космонавта NASA и один JAXA (Япония). Кстати, потенциально Crew Dragon может поднимать на орбиту до 7 человек за раз.
SpaceX стала первой частной коммерческой компанией, которая доставляет людей на орбиту. Следующей, вероятно, станет Boeing. Последняя разрабатывает частично многоразовый пилотируемый Starliner в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой NASA.
Трансляцию момента приводнения смотрели на канале NASA в YouTube одновременно около полумиллиона зрителей:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
|Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570
|Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok
|Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter
Это интересно
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%
|Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме
|Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
|Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК