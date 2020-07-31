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Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета
12:56 31.07.2020 |
Онлайн-ритейлер Amazon вложит свыше 10 миллиардов долларов в создание сети спутникового интернета под названием Kuiper, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Дэйва Лимпа (Dave Limp).
"По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит. Наши инвестиции в размере 10 миллиардов долларов обеспечат создание рабочих мест и инфраструктуры в США, что поможет убрать этот недостаток ", - заявил Лимп.
Это заявление прозвучало после того, как Федеральное агентство по связи США (FCC) в четверг одобрило реализацию данного проекта спутникового интернета компании. "Мы пришли к выводу, что одобрение заявки по поводу Kuiper будет служить общественным интересам при условии соблюдения указанных требований и условий. Услуги широкополостного доступа, который предлагает Kuiper, принесут выгоду американским потребителям", - говорится в документе ведомства.
В рамках проекта Kuiper компания планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников. Amazon заявляет, что развернет спутники в пять этапов и обслуживание начнется, когда на орбите будет 578 спутников.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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