Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета

Онлайн-ритейлер Amazon вложит свыше 10 миллиардов долларов в создание сети спутникового интернета под названием Kuiper, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Дэйва Лимпа (Dave Limp).

"По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит. Наши инвестиции в размере 10 миллиардов долларов обеспечат создание рабочих мест и инфраструктуры в США, что поможет убрать этот недостаток ", - заявил Лимп.

Это заявление прозвучало после того, как Федеральное агентство по связи США (FCC) в четверг одобрило реализацию данного проекта спутникового интернета компании. "Мы пришли к выводу, что одобрение заявки по поводу Kuiper будет служить общественным интересам при условии соблюдения указанных требований и условий. Услуги широкополостного доступа, который предлагает Kuiper, принесут выгоду американским потребителям", - говорится в документе ведомства.

В рамках проекта Kuiper компания планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников. Amazon заявляет, что развернет спутники в пять этапов и обслуживание начнется, когда на орбите будет 578 спутников.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.