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Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%
09:37 31.07.2020 |
Компания Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов типа 2170, которые она поставляет компании Tesla для использования в электромобилях, на 20%. Это планируется сделать в течение пяти лет. Кроме того, производитель рассчитывает за два-три года довести до коммерческого использования вариант этих аккумуляторов, в котором не используется кобальт.
Аккумуляторы 2170 для модели Tesla 3 японский производитель представил в 2017 году. Это литий-ионные элементы с катодом из никеля, кобальта и алюминия (NCA). Их удельная энергоемкость превышает 700 Вт·ч/дм3. Увеличение этого показателя позволит увеличить пробег на одной зарядке или сделать салон электромобиля более просторным.
Вариант без кобальта снизил бы зависимость от дорогостоящего компонента, добыча которого к тому же вызывает вопросы этического порядка. Компания Panasonic уже сократила содержание кобальта в катоде NCA до 5% и планирует дальнейшее сокращение.
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