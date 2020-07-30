Представлена роботизированная собака-поводырь Theia

В Университете Лафборо создали роботизированную собаку-поводыря, которая поможет слабовидящим передвигаться по улице. Устройство, которое получило название Theia, оснащено системой камер и лидаров, которые работают примерно по тому же принципу, что и системы компьютерного видения в умных автомобилях.

Собаки-поводыри очень сильно помогают слабовидящим, но они не являются идеальным решением для всех. Цена животного, уход за ним, небольшие квартиры, аллергия - вот далеко не полный перечень факторов, которые могут помешать завести такую собаку.

Устройство пока что существует в форме прототипа, но вполне рабочего прототипа, хотя до того момента, как подобный гаджет может появиться на рынке, разработчикам придется изрядно потрудиться. Theia обеспечивает обратную связь, разную по силе, и «подсказывает» пользователю, если он идет не в том направлении и куда нужно свергнуть. Theia полагается не только на компьютерное видение, но также может реагировать на голосовые команды и звуковые сигналы. Пользователь вполне может задать конкретный адрес, а устройство подберет оптимальный маршрут, учитывая данные о пешеходном и автомобильном трафике, а также о погоде.

Цель многих незрячих людей - быть независимыми и вести нормальную жизнь, но, к сожалению, многие из них не могут получить этого. Theia обладает способностью увеличить зону комфорта и возможности слепого, расширить свой кругозор, меньше думать о самой ходьбе, а сосредоточиться на том, ждет в конце маршрута.

Один из создателей Theia Энтони Каму



