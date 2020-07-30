Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлена роботизированная собака-поводырь Theia
14:41 29.07.2020 |
В Университете Лафборо создали роботизированную собаку-поводыря, которая поможет слабовидящим передвигаться по улице. Устройство, которое получило название Theia, оснащено системой камер и лидаров, которые работают примерно по тому же принципу, что и системы компьютерного видения в умных автомобилях.
Собаки-поводыри очень сильно помогают слабовидящим, но они не являются идеальным решением для всех. Цена животного, уход за ним, небольшие квартиры, аллергия - вот далеко не полный перечень факторов, которые могут помешать завести такую собаку.
Устройство пока что существует в форме прототипа, но вполне рабочего прототипа, хотя до того момента, как подобный гаджет может появиться на рынке, разработчикам придется изрядно потрудиться. Theia обеспечивает обратную связь, разную по силе, и «подсказывает» пользователю, если он идет не в том направлении и куда нужно свергнуть. Theia полагается не только на компьютерное видение, но также может реагировать на голосовые команды и звуковые сигналы. Пользователь вполне может задать конкретный адрес, а устройство подберет оптимальный маршрут, учитывая данные о пешеходном и автомобильном трафике, а также о погоде.
Цель многих незрячих людей - быть независимыми и вести нормальную жизнь, но, к сожалению, многие из них не могут получить этого. Theia обладает способностью увеличить зону комфорта и возможности слепого, расширить свой кругозор, меньше думать о самой ходьбе, а сосредоточиться на том, ждет в конце маршрута.
Один из создателей Theia Энтони Каму
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без транзита российского газа экспорт водорода в ЕС не удастся
|Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
|Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК
|Представлена роботизированная собака-поводырь Theia
|Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов
|У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
Это интересно
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку