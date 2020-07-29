Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу

Компания Google объявила, что намерена проложить по дну Атлантического океана подводный кабель, который соединит США, Великобританию и Испанию.

Проект должен быть закончен к 2022 году.

Подводные кабели играют жизненно важную роль в системе глобальных коммуникаций: по оценкам Google, через них проходит до 98% информации.

По информации компании, новый кабель будет использовать новейшую технологию для передачи сигнала, в разы лучше существующей.

Подобные кабели обычно прокладываются консорциумами телекоммуникационных компаний, которым платят менее крупные компании за их использование.

Кабель Google назван "Грейс Хоппер" в честь американской ученой и программиста, которая также была контр-адмиралом флота США.

Но Google необходимы трансатлантические кабели со все большей пропускной способностью, считает аналитик из фирмы IDC Джон Делейни.

"Прокладка своих собственных кабелей позволяет Google выбирать наиболее оптимальный маршрут для передачи информации", - говорит он.

"В более долгосрочной перспективе это также позволяет компании снизить издержки, так как ей не надо будет платить владельцам других подводных кабелей".

Джейн Стоуэлл, отвечающая за подводные кабели Google, сказала в интервью Би-би-си, что корпорации необходимы линии коммуникации, которые бы работали бесперебойно.

"Лишь одного кабеля недостаточно, потому что время от времени может перестать работать какая-то его часть, а на починку кабеля, находящегося на глубине в восемь километров, уходит много времени", - говорит она.

Подводные коммуникации

Самый первый трансокеанский подводный кабель был проложен в 1858 году, что позволило открыть телеграфное сообщение между Ирландией и США.

На данный момент континенты связывают более 1,2 млн км подводных интернет-кабелей. Если их растянуть все в одну линию, ей можно будет опоясать Землю по экватору 17 раз.

Подводные кабели должны обладать способностью выдерживать суровые условия - от подводных землетрясений и давления толщи воды до мощных течений и прожорливых акул. Срок жизни кабеля составляет в среднем 25 лет.

Джейн Стоуэлл говорит, что расчетный период эксплуатации некоторых подводных кабелей подходит к концу и их необходимо заменить более современными и технологичными.

Нарастающий спрос

После ограничений и карантинов, введенных с началом пандемии Covid-19, число пользователей интернета по всему миру резко возросло. В Великобритании, например, по данным Ofcom, во время локдауна взрослые проводили в интернете в среднем четверть всего времени, что они бодрствовали.

Интернет-компании пытаются изыскать все новые способы обеспечить неуклонно растущие потребности пользователей.

Google - не единственная компания, которая хотела бы самостоятельно контролировать жизненно важную инфраструктуру.

Корпорации Microsoft и Facebook, например, совместно с телекоммуникационной компанией Telxius владеют кабелем MAREA, проложенным между США и Испанией.

В мае Facebook объявила о проекте прокладки кабеля длинной в 37 тысяч километров, для того, чтобы предоставить более быстрый доступ к интернету в 16 странах Африки.

Кабель будет готов к эксплуатации в 2024 году, а скорость связи будет в три раза выше, чем у любых нынешних подводных кабелей, соединяющих континент с остальным миром.