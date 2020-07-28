Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5 (QC5), предназначенную для флагманских мобильных устройств на базе процессоров Snapdragon 865, Snapdragon 865 Plus и последующих, оснащённых батареями большой ёмкости. По заявлениям производителя, QC5 до 10 раз быстрее оригинальной зарядки Quick Charge 1, представленной в 2013 году, и до 4 раз быстрее Quick Charge 4, которая появилась на рынке в 2017-м.

Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

 

Использование технологии Quick Charge 5 позволяет создавать на её базе зарядные устройства мощностью выше 100 Вт. По словам Джоша Уорнера (Josh Warner), главы отдела по управлению продуктами на базе зарядных технологий компании Qualcomm, новый стандарт Quick Charge 5 «является самым быстрым коммерческим стандартом зарядки».

Главной особенностью новой технологии является её возможность производить зарядку аккумулятора ёмкостью 4500 мА·ч до 50 % всего за 5 минут. При этом до 100 % зарядное устройство на базе этого стандарта сможет зарядить такую батарею всего за 15 минут. Кроме того, новая технология предлагает повышенный уровень эффективности (до 70 % выше, чем у Quick Charge 4), что сказывается на пониженном на 10 °C уровне нагрева батареи во время зарядки. Для Quick Charge 5 компания Qualcomm заявила 17 различных технологий защиты, включая защиту от перенапряжения и перегрева.

Для обеспечения максимальной эффективности работы технологии Quick Charge 5 компания Qualcomm предлагает производителям мобильных устройств использовать двойные батареи в своих гаджетах. Это позволит обеспечить максимальную скорость заряда аккумуляторов и при этом минимизировать уровень их нагрева во время процесса зарядки.

Производитель также заявляет наличие технологии Qualcomm Battery Saver, предназначенной для минимизации деградации батареи при такой быстрой зарядке. В то же время использование собственных аналогичных технологий от производителей мобильных устройств (например, той же Battery Care от Sony) явно не будет лишним.

Появление первых зарядных устройств с поддержкой технологии Quick Charge 5 ожидается в третьем квартале 2020 года. Для реализации подобных продуктов Qualcomm также представила новые контроллеры управления питанием SMB1396 и SMB1398. На их основе можно создавать как проводные, так и беспроводные зарядные устройства с эффективностью выше 98 %.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

27.07 Федеральный суд в США признал биткоин деньгами

27.07 Страховщики ОСАГО настаивают на отклонении законопроекта, приравнивающего средства МТСБУ к публичным

27.07 Депозитные ставки для физлиц 27.07.20

27.07 Доллар дешевеет к евро и иене 27 июля на рисках для экономики США

27.07 Справочный курс гривны 27 июля опустился на 3,81 коп до 27,7763 грн/$1

27.07 Биржи АТР 27 июля закрылись в основном ростом после падения ранее

27.07 НБУ продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов

27.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.07.20

27.07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.07.2020

27.07 Остаток средств на корсчетах банков 27.07.20

27.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.07.2020

27.07 Золото 27 июля торгуется у исторических максимумов, серебро дорожает более чем на 6%

27.07 Суд признал незаконной ликвидацию банка «Премиум»

27.07 Министр экономики убежден, что нынешний курс гривни удобен для бизнеса и промышленности

27.07 У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары

• дальше…

27.07 Альтернатива государственному программному РРО. Что новый стартап Дубилета предлагает бизнесу

27.07 Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус

27.07 Шмыгаль предложил Урускому вернуться к идее присоединения «Южмаша» к КБ «Южное»

27.07 Украинцы смогут получать официальные электронные адреса от государства

27.07 Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года

27.07 Зеленский ветировал закон о резерве госслужащих

27.07 Нефть дорожает 27 июля на фоне ослабления доллара, Brent - $43,47 за баррель

27.07 Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского

27.07 ICU оценивает падение ВВП Украины в июне на уровне 8% и прогнозирует спад по итогам II кв. на 10-11%

27.07 Средняя цена автогаза 27 июля достигла 11,70 грн/л

• дальше…

27.07 Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

27.07 США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei

27.07 ЕС сократит экспорт технологий в Гонконг из-за спорного закона в Китае

27.07 КНР может заблокировать программу получения британского подданства для жителей Гонконга

27.07 США усиливают давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

24.07 Британия и США обвинили РФ в использовании оружия, угрожающего спутникам

24.07 Интерпол отказался разыскивать молдавского олигарха Плахотнюка

24.07 В Кремле говорят, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США

24.07 Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

24.07 Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

24.07 Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией

23.07 В ЕС впервые произвели больше энергии из «зеленых» источников, чем из ископаемых

23.07 Между Китаем и США началась холодная война. Чем это грозит миру

23.07 Дональд Трамп отправляет сотни федеральных агентов в американские города, охваченные насилием

23.07 Нижняя палата Конгресса США выступила за демонтаж статуй конфедератов

• дальше…

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

• дальше…

27.07 «Незаконная власть на крови»: Как «партия Кремля», воюя с Порошенко, будет уничтожать Зеленского

27.07 Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 18-19 августа - Резников

27.07 Виталий Портников: Путин может провести «свои» выборы на Донбассе

27.07 Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

27.07 Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года

27.07 Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов

27.07 Вадим Денисенко: Два разговора Зеленского и Путина. А может разговора не было?

24.07 Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

24.07 Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию

23.07 Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро

23.07 Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко

23.07 Виталий Портников: России не нужно прекращение огня

23.07 Наши солдаты — мишени для сепаров? Что за «Минский прорыв» подписала Украина

23.07 Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка

22.07 «Подвиг» Зеленского. Версии, выводы и последствия

• дальше…

27.07 Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

27.07 Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион

27.07 Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку

27.07 Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров

27.07 Android опередил iOS по преданности пользователей

27.07 США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei

27.07 В США представлен проект «квантового» Интернета

24.07 Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени

24.07 Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish

23.07 Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда

23.07 Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники

23.07 Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface

23.07 Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»

23.07 5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов

22.07 144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно