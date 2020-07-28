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Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
22:40 27.07.2020 |
Компания Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5 (QC5), предназначенную для флагманских мобильных устройств на базе процессоров Snapdragon 865, Snapdragon 865 Plus и последующих, оснащённых батареями большой ёмкости. По заявлениям производителя, QC5 до 10 раз быстрее оригинальной зарядки Quick Charge 1, представленной в 2013 году, и до 4 раз быстрее Quick Charge 4, которая появилась на рынке в 2017-м.
Использование технологии Quick Charge 5 позволяет создавать на её базе зарядные устройства мощностью выше 100 Вт. По словам Джоша Уорнера (Josh Warner), главы отдела по управлению продуктами на базе зарядных технологий компании Qualcomm, новый стандарт Quick Charge 5 «является самым быстрым коммерческим стандартом зарядки».
Главной особенностью новой технологии является её возможность производить зарядку аккумулятора ёмкостью 4500 мА·ч до 50 % всего за 5 минут. При этом до 100 % зарядное устройство на базе этого стандарта сможет зарядить такую батарею всего за 15 минут. Кроме того, новая технология предлагает повышенный уровень эффективности (до 70 % выше, чем у Quick Charge 4), что сказывается на пониженном на 10 °C уровне нагрева батареи во время зарядки. Для Quick Charge 5 компания Qualcomm заявила 17 различных технологий защиты, включая защиту от перенапряжения и перегрева.
Для обеспечения максимальной эффективности работы технологии Quick Charge 5 компания Qualcomm предлагает производителям мобильных устройств использовать двойные батареи в своих гаджетах. Это позволит обеспечить максимальную скорость заряда аккумуляторов и при этом минимизировать уровень их нагрева во время процесса зарядки.
Производитель также заявляет наличие технологии Qualcomm Battery Saver, предназначенной для минимизации деградации батареи при такой быстрой зарядке. В то же время использование собственных аналогичных технологий от производителей мобильных устройств (например, той же Battery Care от Sony) явно не будет лишним.
Появление первых зарядных устройств с поддержкой технологии Quick Charge 5 ожидается в третьем квартале 2020 года. Для реализации подобных продуктов Qualcomm также представила новые контроллеры управления питанием SMB1396 и SMB1398. На их основе можно создавать как проводные, так и беспроводные зарядные устройства с эффективностью выше 98 %.
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