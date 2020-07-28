Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку

Игровые консоли на Android никогда не были бестселлерами на рынке, зато геймерских смартфонов на базе этой операционной системе становится всё больше. В середине прошлой неделе прошёл анонс ASUS ROG Phone 3, а на этой неделе ожидается премьера Nubia Red Magic 5S.

Слухи о предстоящей новинке появляются с завидной регулярностью. Последняя новость касается особого режима, в котором аппарат сможет выступать в роли настоящей приставки. Используя беспроводное соединение с низкой задержкой передачи сигнала, Red Magic 5S будет подключаться к телевизору и транслировать на него игру, а на его собственном экране в это время будет отображаться контроллер.

Какой именно протокол будет применяться для передачи видеосигнала с минимальными задержками, не уточняется. Возможно, речь идёт о каком-то передатчике, который планируется подключать к проводному разъёму телевизора, а смартфон будет соединяться с ним уже без проводов.

Сообщается, что Nubia разработала для смартфона шесть разных типов виртуальных контроллеров, чтобы пользователи смогли эффективнее играть в разных игровых жанрах. Кроме того, владельцу Red Magic 5S окажутся доступны широкие возможности по настройке, чтобы он смог создать собственный контроллер.

Ранее поступала информация, что Nubia Red Magic 5S получит процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus, у которого дополнительно будет разогнан графический ускоритель Adreno 650. Смартфон получит и вентилятор охлаждения со скоростью вращения 15 000 оборотов в минуту. Президент компании Nubia Ни Фей (Ni Fei) похвастался накануне, что с этим чипсетом устройство набирает свыше 650 000 очков в тесте производительности AnTuTu.

Также новинка получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и сенсорным слоем, сканирующим прикосновения с частотой 240 Гц. Кроме того, аппарату приписывают оперативную память LPDDR5 объёмом до 16 Гбайт, встроенный 512-гигабайтный накопитель UFS 3.1 и 120-ваттную быструю зарядку. Презентация Nubia Red Magic 5S состоится уже завтра, 28 июля.