Android опередил iOS по преданности пользователей

Согласно результатам нового исследования CIRP, пользователи Android имеют более высокую преданность к бренду, чем пользователи iOS.

По факту разница оказалась не очень большой, но она есть: приверженность к конкретному бренду среди пользователей Android составила 91%, тогда как для iOS она составляет 86%.

Источник утверждает, что раньше этот показатель среди пользователей iOS был более высоким. Однако после того, как Google значительно улучшила операционную систему Android, обновив пользовательский интерфейс, сделав более удобным использование приложений, воспроизведение музыки, видео и так далее, эта тенденция начала меняться.

Впрочем, из-за того, что Android занимает около 88% рынка смартфона, в мире гораздо больше пользователей Android, которые пробуют перейти на iOS, чем наоборот.

На рынке представлено большое количество брендов смартфонов, которые используют Android, а также множество оболочек, включая MIUI, EMUI и так далее.