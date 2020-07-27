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В США представлен проект «квантового» Интернета
10:17 27.07.2020 |
В четверг на мероприятии в Чикагском университете представлен проект квантового Интернета, как назвали его американские СМИ. Прототип междугородней линии связи с использованием механизмов квантовой физики будет построен в течение десяти лет. Это начало новой эры в телекоммуникациях, заявляют чиновники и ответственные лица США.
В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал Закон о Национальной квантовой инициативе. В феврале этого года под эгидой Министерства энергетики США представители 17 национальных лабораторий собрались для разработки ключевых пунктов плана по созданию национальной сети Интернет, базирующейся на принципах квантовой физики. Разработки требовали все аспекты новой технологии от принципов и алгоритмов до устройств. Требовалась как стратегия развития, так и тактика, поэтому без детального плана и установки ближайших перспектив проект так и остался бы мечтой.
На данный момент детали плана остаются неизвестны. В ближайшей перспективе значится создание трёхузловой точки обмена квантовым трафиком. Успешный опыт по связыванию двух фотонов на базе 83-км петли из оптоволокна был поставлен зимой этого года. Примерно через год учёные обещают соединить квантовой линией связи лабораторию в Чикагском университете и Национальную лабораторию им. Ферми в Батавии, штат Иллинойс, что даст возможность связывать фотоны на дальности около 130 км и даже экспериментировать с передачей информации.
Впрочем, на первых порах квантовые линии связи будут использоваться для защиты передаваемой информации. Перехват одиночных фотонов, используемых для распределения квантовых ключей связи, выявляет стороннее вмешательство и позволяет точно знать скомпрометирована информация или нет. Это жизненно важно для правительственных, финансовых и военных каналов передачи данных. Установка протяжённых линий квантовой связи на примере будущей 130-км линии между двумя лабораториями позволит разрабатывать квантовые повторители (ретрансляторы), без которых ни о какой национальной квантовой сети Интернет не может быть и речи.
Сочетание линий связи для распределения квантовых ключей шифрования и обычного цифрового Интернета приведёт к появлению гибридного квантово-цифрового Интернета. В перспективе квантовый Интернет обещает предоставить возможность для передачи беспрецедентных по объёму массивов данных и даже для кластеризации квантовых вычислений. Но в ближайшие десять лет это вряд ли произойдёт. Нет таких компьютеров массово, и пока не предвидится.
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